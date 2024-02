Felszámolási kérelmet nyújtottak be az egyik legnagyobb kínai ingatlanfejlesztő, a bajba jutott kínai Country Garden ellen egy 205 millió dolláros nemfizetése miatt. Az első bírósági meghallgatást május közepén tartják, a kérelmet az Ever Credit Limited nevű hitelező nyújtotta be a cég ellen. Mindez gyengíti a vállalat adósságfelújítási kilátásait és aláássa Peking törekvését, hogy helyreállítsa a bizalmat az ingatlanszektorban.

Fotó: AFP

A Country Garden az egyik legmeglepőbb áldozata Kína mélyülő lakáspiaci válságának, mivel az elmúlt években tucatnyi versenytársát élte túl. Alig egy évvel ezelőtt a kínai hatóságok még modellszerű fejlesztőként emlegették, amelyet az állami tulajdonú bankok hitelekkel halmoztak el és 2022-ben Hongkongban sikeresen értékesített részvényeket.

Sőt, tavaly januárban nyilvános árverésen vásárolt földeket építési területnek. Azonban a lakáseladásokból származó árbevétel 2023 első három negyedévében 44 százalékkal, 21 milliárd dollárra esett vissza éves összevetésben. Különösen meredeken zuhantak az eladások szeptemberben, amikor a Country Garden értékesítése 81 százalékkal maradt el az egy évvel korábbi szinttől, és 846 millió dollárra zsugorodott.

A cég júniusban 194 milliárd dolláros (közel 71 ezermilliárd forint) adósságot görgetett maga előtt, és országszerte több mint 3 ezer projektje van fejlesztés alatt, ami több millió lakást jelent. A vállalat októberben nem tudott kifizetni egy 15 millió dolláros kamatkupont, utána pedig nem teljessítette mintegy 11 milliárd dollárnyi offshore kötvényét.

Csődje érzékenyen érintené a kínai gazdaságot, mert az ingatlanok nagy része a vidéki városokban és a húzóágazatok ipari övezeteiben fekszik, vagyis kínai kisvárosok ezreinek költségvetését döntheti romba a vállalat. Egyelőre kevés kínai ingatlanfejlesztő tudott megállapodni a hitelezőkkel és a hatóságokkal kötelezettségének átütemezéséről,

a kormány pedig egyetlen összeomlás szélén lévő ingatlanfejlesztőt sem mentett meg.

A Reutersnek egy névtelenséget kérő befektető azt mondta, hogy a Country Garden túl sokáig húzta az időt tanácsadók váltogatásával és egyéb pótcselekvéssel, így nem meglepő, hogy a hitelezők elveszítik a türelmüket és inkább eljárást indítanak. Az eset nem lenne példa nélküli, januárban a hongkongi bíróság elrendelte egy másik csődbe jutott fejlesztő, az Evergrande felszámolását.

Peking igyekszik stabilizálni az ingatlanszektort: a kormány több ezer államilag támogatott projekt és fejlesztő között több mint 11 milliárd dollárnyi finanszírozást oszt szét, valamint két nagyvárosban (Szucsou, Sanghaj) enyhítette a lakásvásárlási korlátozásokat. A befektetőket egyelőre nem győzték meg az intézkedések és a Country Garden elleni eljárás nem könnyíti meg a helyzetet.