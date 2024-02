Christian Lindner német pénzügyminiszter szerint országa egyre szegényebb, mert nem tud gazdasági növekedést generálni. A piacbarát szabad demokraták (FDP) vezetője Frankfurtban, a Bloomberg egyik rendezvényén felszólalva elismerte, hogy nehéz elkerülni egy hosszabb ideig tartó stagnálást vagy nagyon alacsony növekedést.

Válságban a közlekedésilámpa-koalíció.

Fotó: DesignRage

„Már nem vagyunk versenyképesek – mondta. – Szegényebbek leszünk, mert nincs növekedés. Lemaradunk” – kesergett. A pénzügyminiszter úgy gondolja, hogy

elképzelhetetlen, hogy a kormány nem von le következtetéseket ebből.

A válságot a legjobban az ipari termelési adatok szemléltetik.

A német gyárak termelése a 2008-as pénzügyi válság óta a legalacsonyabb szinten van – nem számítva a pandémiát.

A krízist tovább mélyíti, hogy a három kormánypárt (szocdemek, szabad demokraták, zöldek) között patthelyzet alakult ki, miután egy alkotmánybírósági ítélet megtiltotta, hogy a válságkezelési alapokat a költségvetésen kívül kezeljék. A pénzügyminiszteri keserv nem sokkal azt követően hangzott el, hogy az OECD közzétette gazdasági előrejelzéseit. E szerint az idei német mindössze 0,3 százalék lehet, ami fele az eurózóna egészére adott becslésnek, és messze elmarad legfejlettebb tagállamok húszas csoportjára becsült 2,9 százaléktól.

Lindner sirámai persze érthetők, pártja súlyos válságban van az amúgy is recsegő-ropogó koalíción belül. Hétfőn 26 regionális és fővárosi pártvezető levélben fordult Christian Lindnerhez, felszólították, hogy lépjen ki az Olaf Scholz kancellár vezette háromoldalú „közlekedési lámpás” koalícióból (szociáldemokraták: piros, szabad demokraták: sárga, zöldek: zöld).

Az FDP támogatottsága az elmúlt hónapokban meredeken zuhant, a választók szerint a párt a Scholz-kormány vesztese, a gazdasági lejtmenet és az ukrán háború közepette vajmi kevés az esély arra, hogy a párt kampányígéretei teljesüljenek.

A német politikai szcénát a zöldek és a szocdemek uralják.

A gázkazánok betiltása, az állami támogatások csupa olyan intézkedés, amely az FDP szimpatizánsaitól nagyon távol áll, nem is beszélve a gazdaságot megtörő csődhullámról.

Christian Lindner (FDP), Robert Habeck (Zöldek) és Olaf Scholz (szociáldemokraták).

Fotó: DPA Picture-Alliance via AFP

A népszerűségvesztés a tartományi választásokon is megmutatkozott. A párt kiesett a bajor tartományi parlamentből, miután nem érte el a parlamenti mandátumhoz szükséges 5 százalékos küszöböt. A szomszédos Hessenben éppen csak bejutottak. A lázadó levélírók szerint a koalíciós kormányban való részvétel

Németország egyetlen liberális pártjának közelgő pusztulásához vezet.

A tiltakozók aggodalmai bizonyos szempontból irrelevánsak, ugyanis az FDP számára jelenleg nincs valódi alternatíva a kormányzáson kívül – kommentálta a helyzetet a Financial Timesnak Jürgen Falter, a mainzi egyetem politológusa. Falter szerint a népszerűségvesztés egyre határozottabb és keményebb politizálásra kényszeríti az FDP-t. Ennek első jelei már meg is mutatkoznak. Lindner és Marco Buschmann igazságügyi miniszter (aki szintén a párt tagja) a Welt am Sonntag című lapban megjelent cikkében a juttatások nullára csökkentését követelte azoknak a menedékkérőknek, akiknek más uniós országokban kellett volna benyújtaniuk kérelmüket.

Megkésett fordulat

A migráció az FDP számára kulcsfontosságú kérdéssé vált, ugyanis számos szimpatizánsa elpártolt tőlük, és a kérdésben sokkal határozottabb álláspontot képviselő jobboldali pártokat, a konzervatív kereszténydemokratákat (CDU) vagy a szélsőjobboldali Alternatíva Németországért (AfD) pártot támogatja.

A legfrissebb felmérések szerint a CDU támogatottsága 30 százalék, az AfD-é 21 százalék.

Az FDP messze lemaradva, mindössze 5 százalékkal követi őket, hatalmasat zuhanva a 2021-es választásokon elért 10,7 százalékhoz képest. A szabad demokraták így jó úton haladnak afelé, hogy

a bajorországi katasztrófa országszerte megismétlődjön, és az FDP – a háború utáni demokratikus Németországban a leghosszabb ideig kormányzó párt – egyáltalán ne kapjon parlamenti mandátumot.

A következő szövetségi választást 2025 októberére tűzték ki, de ha a koalíció összeomlik, előrehozott választások lehetnek.

Az FDP-t már korábban, 2013-ban is kiszavazták a Bundestagból, ekkor története során először az 5 százalékos küszöb alá esett. Ez a sokkoló eredmény a párt vezetőségének lecseréléséhez és Lindner csúcsra jutásához vezetett.