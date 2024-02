Olaf Scholz kancellár védelmet és sok pénzt ígért Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek

Ahogyan az várható volt, pénteken megszületett a kétoldalú védelmi megállapodás Németország és Ukrajna között. Olaf Scholz német kancellár és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Berlinben találkoztak egymással, és ekkor került sor a megállapodás aláírására – írta meg a Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Volodimir Zelenszkij és Olaf Scholz aláírták az Ukrajna és Németország közötti kétoladalú védelmi megállapodást

Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A német kormányszóvivő szerint a biztonsági kötelezettségvállalásokról és a hosszú távú támogatásról szóló megállapodás azért kiemelten fontos, mert a lassan két éve tart az orosz-ukrán háború, és Kijevnek folyamatosan védekeznie kell az orosz katonai offenzívával szemben.

Zelenszkij péntek délelőtt érkezett Berlinbe, és a kancellári hivatalban Scholzcal folytatott megbeszélése után Frank-Walter Steinmeier szövetségi elnök is fogadta. Az ukrán elnök a németországi találkozót követően egyből utazik is tovább, még a délután Párizsba repül, és az Elysée-palotában minden bizonnyal egy hasonló kétoldalú biztonsági megállapodást fog aláírni Emmanuel Macron francia elnökkel is..

A G7-országok (Amerikai Egyesült Államok, Egyesült Királyság, Franciaország, Japán, Kanada, Németország, Olaszország) a tavaly júliusi vilniusi NATO-csúcstalálkozón írtak alá egy közös nyilatkozatot, amelyben kötelezettséget vállaltak arra, hogy Ukrajnával hosszú távú biztonsági kötelezettségvállalásokat és megállapodásokat kötnek, amelyekről kétoldalúan fognak megállapodni Kijevvel. Nagy-Britannia januárban már aláírt egy ilyen megállapodást Ukrajnával.

NATO Light:

Scholz hat heute nach Großbritannien als 2. Staat ein bilaterales Sicherheitsabkommen mit Selenskij unterzeichnet, Macron folgt später. Der Vertag ist wertlos, er kann jederzeit gekündigt werden. Kiews Sicherheit kann und sollte uns egal sein. pic.twitter.com/8cbcm9DPsd — Zentrale Ermittlungsstelle (@ZentraleV) February 16, 2024

Az egyeztetés utáni sajtótájékoztatón Olaf Scholz bejelentette, hogy Németország újabb 1,1 milliárd eurós katonai segélycsomaggal is támogatja Ukrajnát – írta az Unian ukrán hírügynökség.

Az idei évre összesen 1,7 milliárd euró értékű támogatásról döntöttük, a következő évekre vonatkozóan pedig 6 milliárd euró a kötelezettségvállalás Kijev felé

– mondta a kancellár. Scholz hozzátette, hogy a háború kezdete óta Németország a már megadott és a bejelentett összegekkel együtt összesen csaknem 28 milliárd euró (10900 milliárd forint) értékben vette ki a részét Ukrajna támogatásából.