A horvát nemzeti komptársaság, a Jadrolinija flottája az elmúlt években jelentős modernizáción ment keresztül. Az évi 12 millió utast szállító vállalat tavaly 4 vadonatúj és 5 használt hajót is vásárolt. A fejlesztések idén sem álltak le, nemrég ugyanis bejelentették, hogy újabb, minden eddiginél nagyobb hajót vettek a norvégoktól.

Folyamatosak a fejlesztések a Jadrolinianál.

A 134,5 méter hosszú, 24 méter széles és 8 szintes fedélzetén mintegy 1800 fő, valamint 350 autó befogatására képes 30 éves komp február végén érkezik az Adriára és ez lesz a valaha volt legnagyobb horvát utasszállító.

Az egyelőre még Oslofjord néven futó komp első útja a spliti hajógyárba vezet. Ott új festést kap és a belső tereket is átalakítják, a kompon ugyanis egy kaszinó is található, ezt viszont a horvátok ki fogják szerelni és a helyére is üléseket raknak. Az átalakítás várhatóan 2 hónapig tart és a végén az Oslofjord új nevet is kap. Ha minden a tervek szerint halad, akkor az északi óriáshajó májusban áll majd szolgálatba Dubrovnik és az olaszországi Bari között.

Az Adriát átszelő utat 6 és fél óra teszi majd meg, ezért még aznap vissza is tud indulni.

Az 17 millió euróért vásárolt, 1993-ban Svédországban gyártott komp nagyon jó állapotban van. Az elmúlt évtizedekben napi használatban volt, de 2014-ben Finnországban teljesen felújították. Ekkor két új motort is kapott, melyek megfelelnek a legszigorúbb uniós előírásoknak is. A norvég hajóval egy időben áll szolgálatba az a két jóval kisebb komp is, amit a horvátok a görögöktől vásároltak. Ezeknek a története viszont jóval bonyolultabb. A török gyártmányú vízi járművek ugyanis 2014 és 2018 között orosz lajstrom alatt szolgáltak a Kercsi-szorosban. A Krímet Oroszországgal összekötő híd megépülése után viszont Ciprusra, majd pedig egy görög céghez kerültek, akik tavaly végül eladták őket a horvátoknak 20 millió euróért.