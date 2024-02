Az Európai Bizottság és 22 tagállam, valamint Norvégia és Izland nemzeti fogyasztóvédelmi hatóságai nyilvánosságra hozták az influenszerektől származó közösségi médiában közzétett bejegyzések átvilágításának („sweep”) eredményeit. A sweep kimutatta, hogy ezeknek a véleményvezéreknek majdnem mindegyike (97 százalék) kereskedelmi tartalmat tett közzé, de csak minden ötödik jelezte szisztematikusan, hogy a tartalom reklám volt.

A vizsgált influenszerek túlnyomó többsége nem tüntette fel, hogy reklámtevékenységet folytat.

Több száz influenszer akadt fenn a hálón

A sweep célja annak ellenőrzése volt, hogy a befolyásolók nyilvánosságra hozzák-e reklámtevékenységeiket az uniós fogyasztóvédelmi jog előírásainak megfelelően. 576 influenszer posztját ellenőrizték a nagy közösségimédia-platformokon.

A közzétett bejegyzések 97 százaléka volt kereskedelmi tartalmú, de csak 20 százaléka szisztematikusan reklám.

Az igazolt influenszerek 78 százaléka kereskedelmi tevékenységet folytatott, azonban csak 36 százalékuk volt bejegyezve nemzeti szinten kereskedőként, 30 százalékuk semmilyen cégadatot nem adott meg posztjain, például e-mail-címet, cégnevet, postacímet vagy regisztrációs számot. A vizsgáltak mintegy 38 százaléka nem használta a kereskedelmi tartalmak nyilvánosságra hozatalát szolgáló platformcímkéket, például az Instagramon a „fizetett partnerség” feltüntetést, éppen ellenkezőleg, ezek az influenszerek más megfogalmazást választottak, mint például az „együttműködés” (16 százalék) vagy „partnerség” (15 százalék).

A sweep eredményeként 358 véleményhuszárt jelöltek ki további vizsgálatra. A nemzeti hatóságok most felveszik velük a kapcsolatot, és kérik, hogy tartsák be a hatályos szabályokat. Szükség esetén a nemzeti eljárásokkal összhangban további végrehajtási intézkedéseket lehet tenni. A bizottság a platformok DSA szerinti jogi kötelezettségei fényében is elemezni fogja a sweep eredményeit, és szükség szerint megteszi a szükséges végrehajtási intézkedéseket.

A vizsgált országok között van Magyarország is,

de a 24-es listán szerepel még

Ausztria,

Belgium,

Franciaország,

Németország,

Olaszország,

Románia,

Spanyolország,

Svédország és

Izland is.

82 influenszernek több mint egymillió, 301-nek százezer feletti, 73-nak pedig ötezer és százezer közötti követője volt.

Szankciókhoz vezet, ha hiányzik a #reklám vagy a „fizetett együttműködés partnerrel”

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) még 2022 novemberében tette közzé honlapján frissített influenszermarketing-tájékoztatóját , amely egyértelműsíti, hogy jó, ha az influenszer tudja, a felelősség alól csak úgy mentesülhet, ha igazolja, hogy az adott termék népszerűsítése során kapott pontos és egyértelmű utasítás alapján járt el. A szerint az influenszermarketingért az abban részt vevők felelőssége akár eltérő jogalapokon, de külön-külön is megállapítható, miközben a bizonyítás terhét az eljárás alá vontak viselik.

Szankcióhoz vezethet, ha elmulasztják jól érzékelhetően elkülöníteni a saját szerkesztői tartalmaiktól a nem független és ellentételezésért közreadott ajánlásaikat, vagyis hiányzik a #reklám vagy a „fizetett együttműködés partnerrel” – vagy az ezekkel egyenértékű, de egyértelmű – megjelölés. Az influenszermarketing körében a szankciómentes működéshez olyan szerződési feltételek és eljárásrendek kialakítása szükséges, melyekkel biztosítani tudják a megrendelők és az ügynökségek, hogy a leszerződött influenszerek megismerjék és be is tartsák a közzétételre vonatkozó jogi elvárásokat.