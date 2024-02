Először tíz traktor indult el Milánó központja felé, majd további tíz csatlakozott hozzá. Az olasz nemzeti zászlóval fellobogózott traktorok lassú menetben haladnak az északolasz városba vezető országúton. Az Agrár Felszabadulás nevű mozgalomhoz tartozó gazdák úgy nyilatkoztak, a milánói dóm előtti térig akarnak eljutni. Egyelőre tíz traktor kapott engedélyt arra, hogy Lombardia tartományi székházáig eljusson.

Milánó felé tartanak a gazdák.

Fotó: AFP

A demonstrációk január 19. óta tartanak az egész országban, de a hatóságok most először engedélyezték, hogy a traktorok egy város területére lépjenek, sőt eljussanak a központba. A Milánó kapujának számító Melegnano sztrádakijáratánál három napja mintegy száz traktor sorakozik. Most egy kis csoportjuk hajthatott be Milánó területére.

A szardíniai Cagliari kikötőjében szintén három napja tüntetnek a gazdák, és legalább szombatig maradni akarnak. Traktoraikkal elállták a kikötő kijáratait, melyeknél lassítják a kamionok áthaladását. Pénteken traktoros menetet tartanak a Sassari és Olbia közötti autósztrádán is.

Szicília szigetén ötszáz traktorral vesznek részt a tüntetéseken.

A pugliai Brindisi városhatárát is átlépték a traktorok. Róma központjáig akarnak eljutni azok a demonstrálók is, akik a fővárostól északra, Orte magasságában tüntetnek a sztrádakapuknál.

A Hajrá Olaszország (FI) jobbközép kormánypárt európai parlamenti frakcióvezetője, Fulvio Martusciello úgy kommentálta a traktorok Milánóba való bevonulását, hogy a gazdák tiltakozásához a Frans Timmermans korábbi európai biztos és az őt támogató szocialisták tervezte zöldpolitika tévedései vezettek.

A téves zöldpolitika okozta a tiltakozást

Fotó: AFP

A következő Európai Parlament más irányt követ majd, a környezetvédő ideológiai lángolás helyett az agrárágazatban dolgozó embereket és vállalkozásokat helyezi középpontba – hangoztatta. A Brüsszelben zajló agráregyeztetéseken részt vevő Luca Zaia, az északkelet-olaszországi Veneto tartományi elnöke hangoztatta, hogy Olaszország 4500 védett mezőgazdasági terméket mondhat magáénak, csak Venetóban 350 a számuk.

Az agrárágazat identitásunkat, területeink és közösségeink történelmét képviseli

– hangoztatta Luca Zaia, a Liga párt politikusa.