Fenyegető hangvételű közleményt adott ki az amerikai szenátus külügyi bizottságának elnöke.

A február 1-jén született nyilatkozatban a demokrata Benjamin Louis Cardin, Maryland szenátora egyebek mellett kilátásba helyezte, hogy a Biden-adminisztrációnak meg kellene vizsgálnia:

Magyarország valóban olyan megbízható partner-e, aki megérdemli, hogy részt vegyen a vízummentességi programban.

De emellett további lépéseket is felvetett, így például, hogy az USA szankciókat is kivethet a „korrupció mértéke” miatt. A közlemény megjelenése annyiban nem meglepő, hogy a magyar kormányzattal cseppet sem jó viszonyt ápoló magyarországi amerikai nagykövet, David Pressman éppen washingtoni körútját tölti. Ennek keretén belül találkozott Ben Cardinnal is, de beszámolt Antony Blinken amerikai külügyminiszter, illetve a Fehér Ház Nemzetbiztonsági Tanácsának vezetői előtt is.

Cardin dicsérte Pressmant, a nagykövet szerinte egyértelműen megérti és képviseli az amerikai érdekeket és értékeket Budapesten, beleértve

a demokrácia,

a jogállamiság

és az egyenlő jogok

iránti tartós elkötelezettséget. Azt is hangsúlyozta, hogy a budapesti nagykövet erős kétpárti támogatást élvez az Egyesült Államok szenátusában, neki pedig személy szerint is teljes bizalma van benne. Majd úgy folytatta, hogy mélységes aggodalom tölti el a jelenlegi magyar kormány politikája miatt. Tisztségviselői ugyanis többször támadták Biden elnököt és Pressman nagykövetet olyan módon, ami elfogadhatatlan az amerikai szövetséges számára.

Ezt követőn helyezte kilátásba a magyarországi vízummentesség felülvizsgálatát, valamint szankciók alkalmazását.