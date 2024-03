Kína és Oroszország megegyezett a Jement irányító húszikkal: utóbbiak garantálják, hogy nem támadnak kínai, orosz hajókra a Vörös-tengeren, cserébe politikai támogatást kapnak a két nagyhatalomtól. A források szerint az nem világos, hogy ezalatt mit értenek, feltehetőleg Moszkva és Peking az ENSZ-ben blokkolná síita fegyveresek elleni határozatok elfogadását. A felek között Omán közvetített.

A húszik garantálják az orosz és a kínai hajók biztonságát / Fotó: AFP

A húszik október óta többször indítottak támadást Izrael ellen, főleg a vörös-tengeri üdülővárost, Eilatot vették célba drónokkal és rakétákkal. November óta pedig több kereskedelmi hajót elfoglaltak, illetve megtámadtak, a Galaxy Leader elleni akcióról még látványos felvételt is közzétették. A fegyveresek a palesztinokkal való szolidaritásukkal indokolják az akciókat.

Bár a csoport leszögezte, hogy csak amerikai és izraeli célpontokra támadnak, valamint az orosz és kínai kereskedelmi hajóknak nem kell támadásoktól tartaniuk, a húszik többször is célt tévesztettek, számos európai áruszállító hajót támadtak meg. Januárban pedig egy orosz tanker mellett 4-500 méterre csapódott a tengerbe egy rakéta. A Bloombergnek nyilatkozó források szerint Moszkva és Peking biztosítékot akart kapni a húsziktól.

A támadások miatt a nyugati vállalatok tankerei és konténerhajói a dél-afrikai Jóreménység-foka felé kerülnek.

A hosszabb út természetesen nagyobb költségekkel jár, és a szállítmányozók ezt a többletköltséget áthárítják a megrendelőkre. A kínai és orosz cégek viszont nem jelentettek be hasonló lépést, hajóik többsége eddig is áthaladt a Vörös-tengeren. A most létrejött megállapodás pedig tovább erősíti a két nagyhatalom pozícióját a térségben. A hírügynökség megkeresésére egyik érintett sem reagált.

Kik is a húszik?

Jemenben 2014-ben robbant ki polgárháború, azóta több frakció is küzd egymás ellen. Az Irán által támogatott húszi lázadók az iszlám zaidita irányzatát követő törzsek és milíciák szövetsége. A húszik irányításuk alatt tartják az ország nyugati partvidékét, köztük a fővárost is. A nemzetközileg elismert kormány ugyan több területet birtokol, de a lakosság 80 százaléka a húszik irányította településeken él.

A válság a nagyhatalmak figyelmét sem kerülte el, az elmúlt hetekben az Egyesült Államok és Nagy-Britannia számos húszi célpontra mért csapást Jemenben. Ennek kapcsán érdemes megjegyezni, hogy a hírhedt szomáliai kalózokat egy évtizede könnyedén szétverte egy nemzetközi koalíció, a Nyugat pedig hasonló módon akar elbánni a síita fegyveresekkel.

Most azonban nem tengeri haramiák, hanem egy Irán által támogatott, jól felszerelt, 100-120 ezres haderő okoz problémákat. Ha Washingtonnak sikerülne visszaszorítania a húszikat, akaratlanul is a régi riválisának kedvezne: Peking ugyanis nem költ el brutális összegeket a világ egyik legfontosabb kereskedelmi útvonalának biztosítására.