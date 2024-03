Az amerikai KKR a világ egyik legnagyobb kockázat tőkebefektető társasága, igazi nagyragadozó a piacon, számtalan cégben rendelkezik tulajdonrésszel. Logikus befektetésnek tűnt a pandémia idején bicikligyártóba fektetni, viszont a holland Accell 1,6 milliárd eurós felvásárlásával csúnyán megégették magukat.

Bringások Amszterdamban - defektet kapott a KKR

Fotó: Milan Sommer

A Lapierre, a Haibike és a Raleigh márkákról ismert gyártó égeti a készpénzt és belefullad a raktárkészletekbe. A kerékpáripar előtt hosszú távon továbbra is fényes jövő áll, de az amerikai tőkepiaci ragadozó egyelőre fut a pénze után – 21 százalékos felárral vásárolta fel 2022-ben a holland bicikligyárat, amelynek jelentős magyarországi gyártókapacitása is van.

Más tartós fogyasztási cikkekhez hasonlóan a kerékpárok iránti kereslet a világjárvány elején ugrásszerűen megnőtt, de ez a növekedés nem volt fenntartható. Világszerte jellemző volt, hogy a kereskedők az áruhiánytól tartva túlrendelték magukat – így

a készletvásárlásokra fordított tőke a kereslet bezuhanása után beragadt.

A kamatemelések tovább súlyosbították ezeket a problémákat, mivel a vásárlók kétszer is meggondolták a kerékpárvásárlást, az üzletek kénytelenek voltak nagy árengedményeket adni, hogy a felesleges készleteket eladják.

Utórengések

Az utórengések még mindig érezhetőek a piacon. A japán Shimano kerékpáralkatrész-óriás kerékpárral kapcsolatos eladásai tavaly közel 30 százalékkal zuhantak. Számos gyártó, forgalmazó és kiskereskedő ment tönkre, köztük a holland VanMoof e-bike-gyártó, vagy a Signa Sports United. (A Signa Sports Rene Benko osztrák mágnás csődbe menő kiskereskedelmi és ingatlanbirodalmának része volt, és 2021-ben SPAC-on keresztül több mint 3 milliárd dolláros értékeléssel került a tőzsdére).

Az Accellnél ugyan továbbra is fűzik a kerekeket, de a cég egyike annak a három befektetésnek, amelynek értéke a legnagyobb mértékben csökkent a KKR éves jelentése szerint - hogy mennyivel, azt a jelentés nem részletezi. Két másik patinás gyártó, a tajvani Giant Manufacturing és a Merida Industry részvényei több mint 25 százalékkal zuhantak az Accell felvásárlásának bejelentése óta. Az Accell azóta is égeti a pénzt, a KKR kénytelen volt egy 250 millió eurós részvényesi kölcsönnel kisegíteni a vállalatot. A céget ráadásul egy költséges visszahívás is sújtja, a holland hatóságok biztonsági aggályok miatt felfüggesztették egy teherszállító bringa, a Babboe értékesítését.

Babboe teherbringa - euró-tízmilliókba is kerülhet a visszahívás

Fotó: Cineberg

A Bloomberg számításai szerint attól függően, hogy a kerékpárokat javítani vagy kicserélni kell-e, a számla több tízmillió euróra rúghat. E tételt nem számítva a Moody's becslése szerint az Accell összesen 430 millió euró készpénzt fog felhasználni 2023-ban és 2024-ben. A vállalat tavaly szeptember végén mindössze 21 millió euróval rendelkezett, és 180 millió eurós rulírozó hitelkeretét teljesen kihasználták. A Fitch Ratings szerint a vállalatcsoport tőkeszerkezete fenntarthatatlan.

Versenyben maradni

A KKR persze nem lenne KKR, ha tétlenül nézné az eurómilliók elfüstölését. Megpróbálja jobban integrálni márkáit, és a nagy volumenű modellek gyártását olcsóbb magyarországi és törökországi telephelyekre helyezi át. Ehhez két holland gyárat egyetlen üzembe kell összevonni, ami persze feszültséget okozott a szakszervezetekkel. Egy németországi üzemet is bezártak, és az Accell brit Raleigh egységénél is létszámleépítést jelentettek be. A csoportnak azonban beruházásokra is szüksége van, hogy versenyképes maradjon a rivális Pon Holdings-szal szemben, amelyhez például a világszerte ismert Cannondale márka is tartozik.

Összeszerelés az Accell tószegi gyárában - Magyarország a nyertese lehet a vállalati költségmegtakarításnak

Fotó: AFP

Sorcsere történik a felsővezetésnél is, a csoport elnökét, vezérigazgatóját és pénzügyi vezetőjét egyaránt leváltották a közelmúltban, egyes esetekben mindössze néhány hónapos munkaviszony után.

A hosszú távú tendenciák ugyanakkor biztatóak. Németországban például a hagyományos bringáknál akár hatszor drágább elektromos kerékpárok az eladások felét teszik ki –

egy e-bike ott átlagosan 3 ezer euróba kerül.

Egyre népszerűbbek a líznig konstrukciók is. Mindazonáltal a KKR befektetését nyereségessé változtatni felér majd egy Alpe D'Huez hegymenettel.