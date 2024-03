Donald Tusk lengyel miniszterelnök elérte, hogy az 137 milliárd euró támogatást szabadítson fel hazája számára, ezzel véget vetve a Brüsszel és Varsó közt évek óta tartó jogállamisági vitának, ami hatalmas lökést adhat Közép-Európa legnagyobb gazdaságának – írta a Reuters.

A Tusk-kormánnyal az élen Lengyelország végre megkapja a neki járó uniós támogatásokat. Fotó: Leszek Szymanski

A jobboldali Jog és Igazságosság (PiS) nyolc éven keresztül kormányozta Lengyelországot, amelyet az Európai Bizottsággal való gyakori összetűzések jellemeztek, különösen az igazságügyi reformok miatt – a PiS szerint ezzel a rendszert hatékonyabbá és igazságosabbá tették, míg Brüsszel szerint ez sértette a bíróságok függetlenségét.

Tavaly decemberben azonban egy EU-párti koalíció került hatalomra, amely heves támadást indított a PiS ellen.

Tusk a „jogállamiság helyreállítását” ígérte, amit Brüsszel is üdvözölt, és most 137 milliárd euró támogatást szabadítottak fel Lengyelország számára. A kormánynak most 2026 augusztusáig van ideje arra, hogy elköltse a rendelkezésükre bocsátott pénzeszközöket a gazdaság fellendítésére, valamint arra, hogy befejezzék a szükséges reformokat.

A várható gazdasági modernizálás több évig tartana, de a támogatások rövid távú hatásai már most is látszanak: a lengyel zloty máris átlépte az elemzők által várt 4,30-as euróárfolyamot, és hétfőn újabb négyéves csúcsra emelkedett.

A kereskedők szerint a piac nagyrészt beárazta az újbóli beáramlással kapcsolatos optimizmusát, és a figyelem az átutalás ütemezése és a Varsónak teljesítendő további feltételek felé fordul.

Hogy költheti el Lengyelország a támogatásokat?

Az EU által december elején jóváhagyott terv szerint Lengyelország, Európa leginkább szénfüggő országa a gazdaságélénkítésre szánt források kevesebb mint felét fordítja éghajlat-változási projektekre, többek között a megújuló energiaforrásokra történő energiaátalakításra.

Az új kormány további felülvizsgálaton dolgozik, amelynek középpontjában a szélerőművek, a lakások hőszigetelésére szánt források növelése, az iskolai létesítményeknek nyújtott támogatások és a mezőgazdasági termelők támogatására szánt további 3 milliárd zloty áll.

A gazdaságélénkítő alapok felszabadítása hosszú távon mintegy 2 százalékponttal fogja fellendíteni a lengyel gazdaságot – derül ki a Lengyel Gazdasági Intézet (PIE) jelentéséből.

Bár ez a hatás 2024-ben nem lesz nagy, 2025-ben már a teljes beruházásnövekedés mintegy felét és az állami fogyasztás nagy részét teszi ki.

A PIE becslései szerint a fellendülési alapok 2024-ben 0,2; 2025-ben 1,2; a következő években pedig 0,6 százalékos növekedést eredményeznek Lengyelország gazdasági teljesítményében.

Andrzej Domanski lengyel pénzügyminiszter szerint az alapok jövőre egy százalékponttal növelnék a gazdasági növekedést, ami 3,5 százalékra emelné a bővülés ütemét, miután Közép-Európa legnagyobb gazdasága tavaly épphogy elkerülte a recessziót.