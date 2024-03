A mesterséges intelligencia és a hátterében álló csetrobotok, mint a ChatGPT azt ígérik, hogy hamarosan szinte minden feladatot jobban el tudnak majd látni, mint az emberek és sok feladatot valóban gyorsabban el is tudnak végezni, ha nem zavar minket az eredmény pontossága és a robotok hallucinációi.

Fotó: Shutterstock/A ChatGPT sok mindenre jó, ha hiszünk a hype-nak

A Geeky Gadgets gyűjtött össze egy csokorra valót abból, hogy mire érdemes használni a ChatGPT-t a mindennapjainkban.

Formázás és adattisztítás

A ChatGPT és más nyelvi modellek képesek megérteni és rendszerezni az adatokat akkor is, ha a formázás nem konzisztens és azt egységessé varázsolni. Tehát ha egy adatbázisban néhol e-mail, máshol meg e-mail-cím szerepel, azt a csetrobot képes egységesíteni.

A csetrobot emellett képes a sima szövegből például CSV formátumú táblázatot is csinálni, ami különösen akkor lehet hasznos, ha nagy adatbázisokkal kell dolgoznunk, amit manuálisan sokáig tartana megtisztítani.

Komplex információk érthetővé tétele

A ChatGPT alkalmas a nehézkes technikai dokumentációt is összefoglalni, kiemeleni abból a legfőbb elemeket és azokat egyszerűen összefoglalni. A csetrobot képes jogi szövegeket is összefoglalni, jóllehet, amikor jogászok próbálták meg a csetrobotot használni, az sokszor hivatkozott nem létező precedensekre katasztrofális eredménnyel.

A Geeky Gadget szerint a program képes képi összefoglalókat és infografikákat is készíteni a szövegekből.

Vázlatok készítése

Egyes dokumentumok kezdeti vázlatának elkészítésére is rendkívül alkalmas lehet a ChatGPT, legyen szó e-mailekről, jelentésekről vagy épp cikkekről és sajtóközleményekről, ami oldhatja az írást blokkoló lelki tényezőket. Az algoritmus javasolhat továbbá alternatív struktúrákat vagy épp további pontokat, amikre nem gondoltunk.

Kérdések megválaszolása és kutatás

Az MI válaszolhat kérdésekre és kutatást is végezhet helyettünk, bár itt különösen éredemes arra figyelni, hogy a program előszeretettel talál ki nem létező dolgokat. A program akár további forrásokat is javasolhat, feltéve persze, hogy azok tényleg léteznek.

Adatok és számok elemzése

Noha a ChatGPT matematikai képességei hagynak kívánni valót maguk után, az még így is hasznos lehet adatok elemzésére és számítások elvégzésére. A ChatGPT képes lehet egyes adatokból átlagot számítani vagy trendeket felismerni, de akár az eredményeket is interpretálni.

Ugyanakkor a számításokat minden lépésben érdemes ellenőrizni. A program grafikonok készítésében viszont akár működőképes is lehet.

Kézikönyvek és how-to-k készítése

A ChatGPT alkalmas lehet pontról pontra utasításokat adni számos feladat végrehajtására. Legyen szó arról, hogy ilyen Excel függvényt érdemes használni, hogyan lehet egyes szoftverhibákat leküzdeni vagy hogy hogyan kell eyes háztartási eszközöket megjavítani, a ChatGPT képes világos útmutatást adni.

Ha elakadnánk további kérdésekkel újabb útmutatást kaphatunk az MI-től.

Dolgok leírása és azonosítása

Ha ismeretlen tárggyal, hellyel vagy koncepcióval találkozunk, a ChatGPT képes lehet annak azonosítására vagy leírására. A program képes például ismeretlen bútorok vagy növénnyel találkozunk, a csetrobot képes annak a nevét megadni. Persze itt is elképzelhető, hogy a program inkáb kitalál valami hihetőnek hangzó választ a valóság helyett.

Akár képeket is feltölthetünk, hogy az MI leírja vagy azonosítsa az azon látottakat, ami különösen akkor lehet hasznos, ha magunktól nem ismerjük fel, hogy mi van a képen.

Tervezés és ütemezés

A Geeky Gadgets szerint a ChatGPT akár az időnk rendszerezésére is alkalmas lehet és hatékony időrendet és terveket alakíthat ki. A teendőink listázásával megkérdezhetjük, hogy milyen sorrendben érdemes azokat elvégezni.

Nagyobb projektek esetében a ChatGPT képes lehet azokat kisebb feladtokra osztani és időrendet alkotni a termelékenység érdekében.

Ötletelés és brainstorming

Valószínűleg ez az a feladat, amire a leginkább használhatók a ChatGPT és társai, hiszen itt a hallucinációk nem jelentenek gondot, lévén nem tényekkel dolgozunk. Ha például valami eseményt tervezünk, a csetrobotok széleskörű, releváns javaslatokat fogalmazhatnak meg számunkra.

Ha leírjuk röviden céljainkat, a program egyedi nézőpontot nyújthat számunkra, amik nem jutottak magunktól az eszünkbe.

Szerkesztés és lektorálás

A ChatGPT képes ellenőrizni az általunk alkotott szövegeket például helyesírási és nyelvtani szempontból is, de észreveheti a központozási hibákat és az elütéseket is.

Arra is megkérhetjük az MI-t, hogy elemzze az írásunk stílusát és javaslatokat fogalmazzon meg a tömörebb, meggyőzőbb szöveg érdekében.

Nyelvek gyakorlása

A ChatGPT akár a nyelvtanulásban is segítséget nyújthat, hiszen azzal számos nyelven társaloghatunk. A csetrobot javíthatja a szókincsünket is és kijavíthatja hibáinkat is a szövegeinkben.

A program akár különböző szófordulatok megértésében is isegíthet és akár a kulturális kontextust is megadhatja azokhoz.

Szerepjáték és szimuláció

A ChatGPT képes magát különböző szerepeket felvenni, ami hasznos lehet valós forgatókönyvek elpróbálásában. A csetrobot segíthet begyakorolni a teljesítményértékelésről vagy épp a konfliktusok feloldásáról szóló beszélgetések gyakorlásában például.

Az MI akár hasznos tanácsokat adhat nyilvános beszédekre való felkészülés terén is. A gyakorlás segítségével pedig javíthatjuk önbizalmunkat és csiszolhatunk készségeinken is.

Média és más források ajánlása

A csetrobot személyre szabott ajánlásokat is megfogalmazhat számunkra érdeklődési körünk és céljaink alapján. Itt is csak arra kell figyelni, hogy a program ne hallucinált, hanem ténylegesen létező dolgokat ajánljon számunkra.

Az MI akár a produktivitásunk javításában is hasznos segítségül szolgálhat.

Tartalom öletek generálása

A tartalomgyártók számára különösen hasznos lehet az MI, bár az sokszor ahhoz vezet, hogy a technológia fő felhasználási módja a csetrobotok által előállított spam lesz.

Ugyanakkor abból a ChatGPT rendkívüli mennyiséget képes előállítani, ami ha az oldalunkat reklámokkal kötjük össze, akár busásan meg is térülhet.

Kódolás és hibakeresés

A programozók számára különösen hasznos lehet a ChatGPT és társai, nem véletlen, hogy a technológia egyik fő felhasználási területét is a Copilot nevű programozási asszisztens jelenti.

Programozási feladatok esetében így bátran fordulhatunk a csetrobotokhoz és szerencsés esetben helyes választ is kaphatunk. Az MI segíthet különböző leírásokkal is, ha új programnyelven dolgozunk és a elárulhatja, hogy mi a helyes szintaxis egyes parancsok esetén.

Ugyanakkor a javaslatokat azok alkalmazása előtt mindig érdemes tesztelni.

Arra is érdemes figyelni, hogy egy kutatás szerint bár az MI-t használó menedzsment tanácsadók produktivabbak lettek, mint azok, akik nem használják eeket az eszközöket, a teljesítményük jóval kevésbé lett pontos, még akkor is, ha a felhasználók figyelmét felhívták a technológia korlátaira.