Az idei év első két hónapjában közel ötödével esett vissza az országaiba tartó kínai elektromos autóexport, miközben Brüsszel közeledik vizsgálata végéhez a kínai gyártóknak nyújtott tisztességtelen állami támogatások ügyében.

Fotó: GettyImages

A kínai vámadatok szerint januárban és februárban mindössze 75 600 elektromos járművet exportál Kína az EU-ba, ami 19,6 százalékkal marad el az egy évvel korábbitól, miután

az utóbbi időben egyre több európai gyártó kongatja a vészharangot a kínai gyártók európai térnyerése miatt.

Mindennek hatására tavaly októberben az Európai Bizottság vizsgálatot is indított az ügyben, mely azt kutatja, hogy a kínai kormányzati támogatások tisztességtelen előnyhöz juttatták-e az ország gyártóit.

A hónap során Brüsszel már közölte, hogy további vámok várhatók a kínai elektromos autókkal szemben, mivel véleményük szerint Peking illegális támogatásokat nyújtott gyártói számára – idézi fel a Bloomberg. A lépés a kínai elektromos autókat más piacok felé terelheti az exportot, például Nagy-Britannia felé, ami Londont is további vámok kivetésére ösztönözheti.

Az év első két hónapjának adatait gyakran vizsgálják együtt az elemzők a holdújév változó időpontja miatt. A mostani adatok azonban túlmennek az egyszerű statisztikai anomálián és a Kína előtt álló kihívásokra is rávilágítanak. Van, aki szerint az visszaesése mögött is az uniós vizsgálat áll, ám más magyarázatok is elképzelhetők, például a Vörös-tengeren történő hajózásban fennálló problémák.