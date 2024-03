Az iráni új év, a noruz megünneplésére készül a perzsa ország, ami a benzinfogyasztást is megdobja a március 20. dátumhoz közeli két hétben, hiszen az emberek ilyenkor előszeretettel utaznak az országban.

Az állami olajvállalat, a NIORDC közlése szerint az újévi időszakban napi 120 millió liter (754 ezer hordó) benzin fogyasztásával számoltak, ám a cég ügyvezető igazgatója, Dzsalil Szalari szerint az elmúlt napokban olyan is volt, hogy 133 millió benzin fogyott el egyetlen nap alatt – derül ki az Argus Media összefoglalójából.

Fotó: AFP

Ez több, mint a tavaly márciusban felállított 127 millió literes napi rekord, és ami még fontosabb, meghaladja az ország termelését is, amelyet tavaly Szalari napi 110 millió literben határozott meg. A cégvezető akkor arra is felhívta a figyelmet, hogy évente több mint egymillió autót helyeznek forgalomba Iránban, miközben nem vonnak ki régebbi autókat a forgalomból, ami, ha így megy tovább, hiányhoz vezethet.

Pedig nem is olyan régen,

2019-ben még arról gondolkozott az ország, hogy exportálja is az üzemanyagot, miután elérte teljes kapacitását az ország legnagyobb olajfinomítója.

2022-ben azonban már ismét a finomító bővítése volt terítéken, de az így is csak a jövő év végére készülhet el. Irán emellett egy másik finomítóprojektet is részben újjáélesztett, ám az is csak 2025-re készülhet el.

Az iráni Sana hírügynökség korábban arra figyelmeztetett, hogy az üzemanyag-fogyasztás kezelése vészhelyzeti szakaszba lépett és az kihívást jelenthet az ünnepi időszak után is.

További probléma, hogy az államilag támogatott üzemanyagot előszeretettel csempészik át a szomszédos országokba, ami további nyomást helyez az iráni finomítókra. Ugyanakkor a benzin importját sem könnyű megoldani az országot sújtó amerikai szankciók miatt, ezért az ország olyan alternatívákat sem vet el, mint a sűrített földgáz használata üzemanyagként. A finomítói kapacitás bővítését szintén a szankciók nehezítik, ráadásul a folyamat időigényes is.