A kínai szabályozó hatóságok a pénzügyi intézményekkel egyeztettek, hogy megvitassák a China Vanke helyzetét. Források szerint Peking arra kérte a bankokat, hogy fokozzák az egyik legnagyobb ingatlanfejlesztő finanszírozását, a hitelezők pedig tárgyaljanak a céggel az adóssághosszabbításról. A vállalat eddig a bajba jutott ingatlanszektor egyik stabil szereplőjének számított.

Egykor a növekedés motorja volt az ingatlanszektor.

Fotó: AFP

A befektetők az elmúlt hetekben eladták a China Vanke részvényeit és kötvényeit a likviditásával kapcsolatos aggodalmak miatt. Számos bank szigorította a fejlesztő törlesztési követelményeit, ami tovább növelte az ijedtséget. Az pedig olaj volt a tűzre, hogy a biztosítók (Taikang Insurance,PICC Property and Casualty, New China Life Insurance) adóssághosszabbítási kérelmeket kaptak a cégtől – írja a Reuters.

A Vanke azon kevés kínai ingatlanfejlesztő közé tartozik, amit a hitelminősítők befektetésre ajánlott kategóriába soroltak. A cég esetleges törlesztési problémái tovább ronthatják a piac bizalmat. A vállalat az aggodalmak eloszlatása érdekében bejelentette, hogy letétbe helyezte a héten esedékes 630 millió dolláros dollárkötvények visszafizetéséhez szükséges forrásokat.

Ingatlanválság Kínában

A világ második legnagyobb gazdaságának egyik motorjának az ingatlanszektor számított, amelyet azonban megrendített a gyenge kereslet és a fejlesztő társaságok egyre növekvő adósságállománya. A cégek nem fejeztek be projekteket, amire válaszul a vásárlók nem voltak hajlandók törleszteni a jelzáloghiteleiket. A kereslet pedig továbbra is visszafogott, ami a hosszú távú fellendülés egyik fő akadálya.

A válság sorra döntik be a szegmens nagy szereplőit: januárban a hongkongi bíróság elrendelte egy csődbe fejlesztő, az Evergrande felszámolását, míg a Country Garden ellen egy 205 millió dolláros nemfizetése miatt felszámolási kérelmet nyújtottak be. A keresetet az Ever Credit Limited nevű hitelező nyújtotta be a cég ellen, az első bírósági meghallgatást május közepén tartják.

Peking igyekszik stabilizálni az ingatlanszektort: a kormány több ezer államilag támogatott projekt és fejlesztő között több mint 11 milliárd dollárnyi finanszírozást oszt szét, valamint két nagyvárosban (Szucsou, Sanghaj) enyhítette a lakásvásárlási korlátozásokat. A befektetőket egyelőre nem győzték meg az intézkedések, a Country Garden elleni eljárás és a China Vanke esetleges problémái pedig nem könnyítik meg a helyzetet.

Egyelőre kevés kínai ingatlanfejlesztő tudott megállapodni a hitelezőkkel és a hatóságokkal kötelezettségének átütemezéséről, a kormány pedig egyetlen összeomlás szélén lévő céget sem mentett meg. Az egyeztetés tényét sem a hatóságok, sem a cég nem kommentálta, egyelőre pedig nem tudni, hogy mekkora lehet a baj.

A vállalat árfolyama az elmúlt egy évben több mint 40 százalékkal gyengült.

Mi lesz a gazdasággal?

A kínai növekedés az elmúlt 40 évben kiemelkedő számított, de nem volt mindig töretlen. Négy alkalommal bicsaklott meg a bővülés: a Tienanmen téri vérengzés után, az ázsiai válság idején 1998-ban, rá tíz évre a globális pénzügyi krízis alatt, végül 2015-ben, a jüan leértékelésekor. Mindegyik esemény után sorra érkeztek az elemzések a közelgő gazdasági összeomlásról, amelyek végül mind tévesnek bizonyultak.

Az elemzők egy része szerint már az ingatlanbuborék kipukkadása előtt egyértelmű volt, hogy a világ második legnépesebb országa lassabb növekedési ütemre vált, a különbség annyi, hogy ez a más dinamikájú növekedési időszak korábban köszöntött be.