Kijózanító katonai hírszerzési információkról számolt be a CNN az orosz-ukrán háború kapcsán. Az amerikai média ugyanis megismert olyan NATO-jelentéseket, amelyek pontosan felvázolják az erőviszonyokat az ukrajnai fronton.

Kiszivárgott NATO-hírszerzési jelentés: ezért nem fogja sose legyőzni Ukrajna Oroszországot (Fotó: Katerina Klocsko)

Az amerikai lap ugyanis olyan becsléseket ismert meg, amelyeket a NATO hírszerzése készített és az orosz hadiipari kapacitások feltérképezéséről szólnak.

Miért nem tudja legyőzni Ukrajna Oroszországot?

Ezekből pedig az derül ki, hogy

Oroszország közel háromszor annyi tüzérségi lőszert állít elő évente, mint amennyit az Egyesült Államok és Európa Ukrajnába tud küldeni.

A CNN megjegyzi: mindez kulcsfontosságú előnyt jelent Moszkvának, főképp, hogy a várhatóan még ebben az évben megindul egy újabb ukrajnai orosz offenzíva. Visszatérve a becsléseire, ezek szerint Oroszország havonta mintegy 250 ezer tüzérségi lőszert gyár le, ami évente tehát mintegy 3 millió darabot jelent. Ehhez képest az Egyesült Államok és Európa együttesen csak körülbelül évi 1,2 millió lőszer előállítására képes, amely mennyiséget Kijev rendelkezésére tud bocsátani. Utóbbit egy magas rangú európai hírszerzési tisztviselő is megerősítette az újságnak.

Ugyanakkor a hátrány ledolgozásán dolgozik az amerikai hadsereg és azt a célt tűzte ki, hogy 2025 végére havi 100 ezer lövedéket gyártson. Csakhogy ez még mindig kevesebb, mint a felel a mostani orosz kapacitásnak. Ráadásul a 100 ezres vállalás is elérhetetlennek tűnik, mivel az amerikai kongresszusban elakadt a soron következő, 60 milliárd dolláros újabb Ukrajna-csomag. Amíg ezt nem verik át, addig a Biden-adminisztrációnak csak szépségtapaszokra futja. Éppen a napokban jelentették be, hogy a Fehér Ház 300 millió dollár értékben új katonai segélycsomagot állított össze. Ez az első ilyen lépés hónapok óta, a pénzből tüzérségi lövedékekhez és egyéb lőszerekhez juthat hozzá Ukrajna.

Ezzel együtt is ez a felajánlás szó szerint legfeljebb néhány hétre elegendő arra, hogy megtöltsék a ukrán ágyúkat. Vagyis a CNN-en megjelent bizalmas információkat nehéz nem úgy értelmezni, mint nyomásgyakorlást, ami a republikánusokra nehezedik, hogy

tegyék végre lehetővé, hogy a kongresszus szavazzon a 60 milliárd dolláros finanszírozásról.

Amiben most vagyunk, az egy termelési háború – fogalmazott egy magas rangú NATO-tisztviselő. A névtelen forrás nem győzte hangsúlyozni, hogy az orosz-ukrán háború kimenetel attól függ, hogy a szembenálló felek, milyen felszereléssel bírnak a háború lefolytatásához.

Mennyi lőszere van Oroszországnak?

Az orosz fölény kétségtelenül brutális: Oroszország most naponta mintegy 10 ezer lövedéket lő ki, míg az ukránok csak étezret. Sőt, a nagyjából ezer kilométeres front egyes szakaszain ennél is nagyobb az eltérés. Már pedig szakértők szerint a háborút valószínűleg az fogja megnyerni, aki több tüzérségi lövedéket képes kilőni. (Az ukrán erőknek a tetejében még a egyre súlyosabb létszámhiánnyal is szembe kell nézniük.)

Az orosz lőszergyárak a hét minden napján 24 órában termelnek 12 órás váltott műszakokban. Jelentések szerint aktuálisan körülbelül 3,5 millió orosz dolgozik a védelmi szektorban, miközben a 2022 februárjában kirobbant háborút megelőzően e csak 2-2,5 millió fő volt. Oroszország ráadásul lőszert is importál,

csak Irán legalább 300 ezer tüzérségi lövedéket értékesített nekik 2023-ban,

Észak-Korea pedig legalább 6700 lőszerkonténert szállított, amelyekben akár több millió lövedék is lehetett.

Mindet beleadnak, az orosz hadigépezet teljes gőzzel dübörög – jegyezte meg egy hírszerzési tiszt. Ugyanakkor hozátette, hogy az orosz katonai ígényeket még így sem tudják maradéktalanul kiszolgálni és a teljes képhez az is hozzátartozik, hogy az orosz gyárak 2025-ben elérik a termelési maximumukat.

Azonban az oroszok nem csak a lövegekben dominálnak. Havonta nagyjából 130 nagy hatótávolságú rakéta gördül le a szalagokról és további 300-350 támadó drón. Utóbbi nem véletlen, hiszen az oroszok előszeretettel nyúlnak drónokhoz, hogy spóroljanak a rakétáikkal. Havi bontásban az látszik, hogy négyszer annyi drónt vetnek be, mint egy éve. Mindezt megfejeli havi nagyjából 120 tank, még ha ezek túlnyomó többsége felújított harckocsit jelent.

Európa magára marad Ukrajna támogatásában?

Ahogy arról a Világgazdaság is beszámolt, egyre több jel utal arra, hogy az európai nemzetek pótolják az amerikai időhúzás okozta hiányt. Friss hír, hogy az Európai Bizottság 500 millió eurót különített el az európai védelmi ipar számára azért, hogy 2025 végére az évi lőszergyártási kapacitást kétmillió lövedékre növeljék.

Az pedig csütörtökön vált hivatalossá, hogy a német hadiipari óriás, a Magyarországon is igencsak beágyazott Rheinmetall a jövőben négy gyárat is tervez nyitni Ukrajnában, ami jelentős befektetést és elköteleződést jelez a vállalat részéről, illetve azt is, hogy a cégnek hosszútávú tervei lehetnek a háborús konfliktusban álló országban. A négy új üzem tüzérségi lőszereket, katonai járműveket, lőport és légvédelmi eszközöket fog előállítani.

A beruházásoknak eredményeképp a Rheinmetall 2-3 milliárd eurónyi fegyvert fog tudni értékesíteni Ukrajnának. A kapacitások kapcsán az hangzott el, hogy évente több százezer 155 milliméteres lövedékről és évente mintegy 200 ezer tüzérségi lövedékről lesz szó.