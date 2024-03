A német importárak januárban 5,9 százalékkal csökkentek éves szinten, az előző havi 7 százalékos visszaesést követően. Az elemzők 7,4 százalékos zsugorodásra számítottak. Ez volt a 11. egymást követő hónap, amikor az importárak mérséklődtek, ami az energiaköltségek 27,7 százalékos csökkenésével magyarázható. A szén 31 százalékkal, a kőolaj pedig 3,2 százalékkal került kevesebbe.

Az energiaköltségek csökkenése miatt mérséklődtek az importárak / Fotó: AFP

A földgáz esetében 47,2 százalékos, a villamos energia esetén 34,1 százalékos visszaesést regisztrált a Destatis. Az energiaárak nélkül az importköltségek 2,5 százalékkal voltak alacsonyabbak. A mezőgazdasági termékek esetén enyhe, 0,1 százalékos emelkedést mért a német statisztikai hivatal. Havi összevetésben a januári importárak nem változtak, a szakértők itt 0,3 százalékos mérséklődésre számítottak a decemberi 1 százalék után.

A német gazdaság tavaly a negyedik negyedévben 0,3 százalékkal csökkent az előző három hónapos időszakhoz képest, megerősítve a január végén közzétett előzetes eredményeket – ezzel a visszaeséssel a gazdaság 2020–2021 óta először technikai recesszióba csúszott, amit részben az energiaköltségek megugrása okozott, így a mostani adatnak örülhet Berlin.

Az elemzők arra számítanak, hogy a német gazdaság valószínűleg 2024 első negyedévében is stagnálni fog, de még további zsugorodásra is van esély. A német jegybank szerint a gazdaság az első negyedévben recesszióban volt, és idén már nem is várható tőle számottevő javulás. A Bundesbank a mélyrepülést a gyenge ipari megrendelésekkel és az alacsony kereslettel magyarázza.