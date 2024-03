Ukrajna szomszédországainak, az EU felvételi irodája előtt hosszabb ideje toporgó-morgolódó balkániaknak, de még a francia, német agrárszféra érintettjeinek sincs fogalma arról, hogy félév, egy év, vagy hosszabb idő múlva milyen irányt vesz a gazdasági alapokat lerakó és mindinkább az európai integráció politikai fejlesztése irányába elmozduló

És ez

válságot szül, mert időzített bombaként ketyeg a mezőgazdaság probléma-csomagja.

Európa-szerte az agrártiltakozások részben az ukrajnai gyorsított EU-felvétel, a tisztázatlan agrárbüdzsé, a szigorú EU-normáknak nem megfelelő, de politikai okokból a közösség belső piacaira nagyrészt szabadon, ellenőrizetlenül beáramló ukrán mezőgazdasági termékek, az EU-piacokat elöntő ukrán gabona miatt vannak. A gazdák úgy vélhetik, az EU rajtuk akarja kigazdálkodni a nyakába szakadó nagyobb Ukrajna-támogatási plusz-költségeket .

Fotó: AFP

Az EU büdzsé harmada megy el agrárcélokra, az egyes szektorokban a túltermelést szabályzó kompenzációs rendszerekre, az újabb tagállamokban a felzárkózás támogatására.

Az EU legnagyobb agrártermelője 29 millió hektáros (ha) gazdálkodói felülettel Franciaország. Második: Spanyolország (24,2 millió ha), harmadik: Németország (16,6 millió ha). Lengyelország (14,5 millió ha), Románia (13,4 millió ha) a két Ukrajnával határos, nagy agrárállam, együtt Olaszországgal (12,9 millió ha) - a középmezőnyt, Magyarország (5,3 millió ha), Bulgária (5 millió ha), Litvánia (2,9 millió ha), Szlovákia (1,9 millió ha) az alsóházat képezi.

Szélesebb merítéssel: politikailag megalapozottnak tekinti a nyugati világ vezetőinek egy része Ukrajna EU-tagságát, ám nincs átgondolva annak gazdasági-pénzügyi alapja. Orosz-ellenesség ide, ukrán-barátság oda: az ukrán határ nyugati oldala az ukrán-lengyel-belorusz háromszögtől a romániai Duna-delta északi szakaszaiig forrong. Berlin, Párizs, Brüsszel a tiltakozó farmerek traktorbűzét szenvedi.

Eközben nemcsak Brüsszel, hanem az adott államok kormányai sem tudnak igazán mit kezdeni a tiltakozó parasztokkal, gazdálkodókkal, az Ukrajnában, másutt hatalmas földvagyonokat felhalmozó – de facto agrároligarcha besorolású – nyugati nagyvállalkozókkal, beruházási alapokkal.

Fotó: AFP

Ellentmondásos, vélhetően politikai szempontok által manipulált adatok keringenek a médiatérben Ukrajna mezőgazdaságáról,

a művelhető terület nagyságáról, állapotáról, a tulajdonviszonyokról, a harcok okozta károkról. Amelyik termőföldön keresztül megy egy 60-70 tonnás lánctalpas tank, vagy egy 35 tonnás páncélozott, gumikerekes, vagy lánctalpas harcjármű, ott a legfelső, 15-20 centiméter vastag humuszréteg súlyosan károsodhat. A háború előtt Ukrajna teljes mezőgazdasági területét 41 millió hektárra becsülték – jelenleg legalább 27 millió hektáron termesztenek növényeket.

Az ukrán földek adásvételét 2021-ben megnyitó folyamat 2024 januárjában felgyorsult: a 10.000 hektárnál nagyobb birtokok is gazdát cserélhetnek, ha az új tulajdonosok valamennyien ukrán állampolgárok. Az esetleges EU-csatlakozás idejére valószínűleg Ukrajna válik az EU legnagyobb agrárgazdálkodó államává, amely gyökeresen forgatja fel az egész jelenlegi közös mezőgazdasági politikát (CAP), a támogatási, felzárkóztatási rendszert. És Ukrajna, Európa egyik legszegényebb országa vélhetően elveszti a keleti iparterületei (Donbasz) nagy részét, így az agrárszektor súlya a nemzetgazdaságon belül nőni fog.



Folyik a harc Ukrajna és a nagy keleti szomszédvár, Oroszország között is, immáron nemcsak a csatatéren, hanem a globális agrárpiacokon is. Oroszország, a Putyin-vezetés igen számottevő anyagi, politikai (és szükség esetén a fejlődő világban, Afrikában akár katonai) támogatást nyújt az oroszországi agrárszférának.

Nyugat-Európa kormányai többszörös irányból igyekeznek kivédeni a kihívásokat. Az EU-gazdálkodás „kizöldítése” komoly korlátozásokat vezetne be a mezőgazdaságban. Bonnban, az 1700 alkalmazottal működő Német Szövetségi Mezőgazdasági és Élelmiszerügyi Hivatal (BLE – Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernaehrung) megfogalmazása szerint az ökológiai szempontú földművelés, az állatokkal való humánus bánásmódot megvalósító állattenyésztés, a biológiai sokféleség és a fenntarthatósági szempontok határozzák meg a német agrárszféra jövőbeni útját. Ukrajnáról, az EU-ról nincs szó.

Pedig az EU összköltségvetésének egyharmadáról, a Közös Agrárpolitikáról beszélünk, amelynek keretében elosztják a tagországoknak járó támogatásokat. Ami különös:

az EU 13 eddigi, Oroszországot sújtó szankció-csomagjában nincs olyan rész, amely az orosz mezőgazdaságot, vagy Oroszországból származó, az EU-ba irányuló agrárimportot korlátozná

– kivéve a tengeri eredetű élelmiszereket.

Egyébként az oroszországi nyersanyag-importot erősen korlátozzák, például tilos az acél- és öntöttvas, a cement és az aszfalt, a réz.- és alumíniumeszközök, drótok, fóliák, csövek, a papírcikkek, faáruk, műgumi, műanyagok, az italpárlatok, cigaretta, arany és a (csiszolt) gyémántok EU-ba való behozatala. A lobbitevékenység eredményeképpen továbbra is megengedett az oroszországi műtrágya behozatala – mert importja EU-érdek. Ami az Oroszország-EU egészét illeti: az ukrajnai támadás kezdetétől (2022. február 24-től) a tavalyi év végéig tartó időszakban Oroszország, mint exportpiac része az EU-összkivitelben 3,8-ról 1,4 százalékra esett, az Oroszországból származó EU-import 9,5-ről 1,9 százalékra zuhant vissza.