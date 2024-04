A Nippon Telegraph and Telephone Corporation (NTT) japán távközlési vállalat, és a Yomiuri Shimbun Group Holdings, Japán legnagyobb média konglomerátuma, együtt kongatják a vészharangot, és a mesterséges intelligencia veszélyeire hívják fel a figyelmet. Úgy látják ugyanis, hogy új szabályozás nélkül a mesterséges intelligencia fenyegetést jelent az emberi méltóságra, a demokráciára, és a jelenleg fennálló társadalmi rendre.

A mesterséges intelligencia szabályozásához globális intézkedések szükségesek.

Ebben az áll az élen, hiszen az európai törvényhozók elfogadták az eddigi legátfogóbb, mesterséges intelligenciára vonatkozó jogszabályt, ami a fejlesztők számára is lefekteti az alapvető trendeket. Emellett új korlátozásokat is megfogalmaz a technológia felhasználására vonatkozóan. Az Egyesült Államok kormánya tavaly októberben végrehajtási rendeletet fogadott el, ami előírja a mesterségesintelligencia- vállalatok számára, hogy a nemzetbiztonsági kockázattal járó fejlesztésekről értesítsék a kormányt- írta a The Wall Street Journal.

Az EU új törvénye a mesterséges intelligencia-modellek gyártóit felszólítja a biztonsági kockázatok csökkentésére, valamint megtiltja az érzelemfelismerő mesterséges intelligencia használatát az iskolákban és a munkahelyeken. A Nippon Telegraph and Telephone Corporation és a Yomiuri, Japán legjelentősebb politikai befolyással rendelkező vállalatai, már két éve aktívan vizsgálják a mesterséges intelligencia hatásait. Az NTT távközlési vállalat idén márciusban kezdte kínálni ügyfeleinek saját fejlesztésű mesterségesintelligencia-termékét, a „tsuzumi” elnevezésű modellt.

A természetes nyelvi feldolgozás elvén működő tsuzumit, energiatakarékosnak tervezték, így a betanítása kevésbé költséges. Bevezetése az orvosi és pénzügyi szektorban, az ügyfélszolgálati területeken már elkezdődött, és az alkalmazási területe egyre bővül.

Az NTT látja a potenciális előnyeit a generatív mesterséges intelligenciának, de úgy véli, hogy a kockázatokkal is szembe kell nézni, hiszen nem megfelelő használata különösen nagy veszélyeket rejthet. A vállalatok aggodalmaiknak fejezték ki a fejlett mesterségesintelligencia-modellekkel kapcsolatban, amelyek megtaníthatják az embereket fegyverek készítésére vagy hamis videók, hírek és az emberiséget ért káros eszmék terjesztésre is- írta a The Wall Street Journal.