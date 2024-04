Mire figyeljünk, ha használt órát veszünk? Ha valaki márkás svájci karóra vásárlásán töri a fejét, akár már százezer forint környékén is hozzájuthat egy működő, 60-as, 70-es évekbeli, mechanikus szerkezetű modellhez. Van azonban néhány szempont, amelyet érdemes figyelembe venni a vásárláskor. Talán a legfontosabb, hogy ha nem vagyunk óraszakértők, és nem kereskedőtől, órástól vásárolunk, akkor feltétlenül vizsgáltassuk be az órát egy szakműhelyben, nehogy értéktelen replikával térjünk haza. Ha az óra értékállósága is szempont, mindenképp érdemes mechanikus (automata vagy kézihúzós) modellt választani, mert a kvarcszerkezettel ellátott darabok másodpiaci értéke általában jóval alacsonyabb. Általános szabály az is, hogy az óra értéke annál magasabb, minél több eredeti alkatrészt tartalmaz: tehát a nem eredeti szíjcsat, az utólag felrakott, márkajelzés nélküli korona értékcsökkentő tényező lehet. Fontos, hogy a felújított számlap is nagyban csökkenti az óra értékét, erre mindenképp érdemes figyelemmel lenni. Azt pedig feltétlenül szem előtt kell tartani, hogy a mechanikus szerkezetű óráknak fenntartási költségük is van: a szerkezet ugyanis egy idő után elszennyeződik, ezért öt-hat évente érdemes órásmesterrel leszervizeltetni az órát, függetlenül attól, hogy használtuk-e, vagy sem. Ennek pedig tetemes a költsége: a szerkezet bonyolultságától függően 50–150 ezer forint is lehet alkalmanként.