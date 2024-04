A Saab és a svéd Védelmi Beszerzési Hivatal közötti megállapodás értelmében a Saabnak 2025-ig ki kell dolgoznia az új katonai repülőgép részletes terveit – írta az Infostart. Olyan gépet kell kifejleszteniük, amely pilótával és anélkül is, vagyis teljesen önállóan képes végrehajtani harci feladatait. A közelmúltban létrehozott Gripen E és GlobalEye révén a Saab rendelkezik azzal a fejlett technológiával és mérnöki tudással, amely a jövő vadászgép-koncepciójának kifejlesztéséhez szükséges. Továbbra is innovatív megoldásokat kínálunk a svéd fegyveres erőknek és más ügyfeleinknek arra, hogy a legmagasabb szinten tarthassák védelmi képességeiket – idézték Lars Tossmant, a Saab Repülési üzletágának vezetőjét.

Fotó: AFP

Ez azt is jelenti, hogy a svéd repülőgépgyár kilép a közös brit-olasz fejlesztési programból, és önállóan kezd hozzá egy új generációs harci gép létrehozásához. A Saab nemrég még azt nyilatkozta, hogy nem látja értelmét egy ötödik generációs vadászbombázó kifejlesztésének, mert az új követelményeknek teljesen megfelel az a páros, amit a nemrég gyártásba vett Gripen E és a vele együttműködő, mesterséges intelligencia által vezérelt, nagy hatótávolságú drón alkot.

Az eddig megjelent fantáziarajzok egy a Gripenhez nagyon hasonló méretű repülőgépet mutatnak, amely azonban rendelkezik három belső fegyvertérrel is. Ez a lopakodó képességhez kell, akárcsak a gép külső formája, ami szintén az ötödik generációs harci gépekhez hasonló. A Saab azonban már egy szinttel feljebb akar lépni, és a hatodik generációt célozta meg.

A svéd légierő arra törekszik, hogy az újonnan fejlesztett harci gépekkel 2035-től megkezdhesse a jelenlegi Gripen-flotta leváltását. Ez azonban bizonyára hosszabb folyamat lesz, amelyben előbb a Magyar Honvédségnél is alkalmazott Gripen C/D változatait cserélik le. A most hadrendbe álló Gripen E változatok azonban még akár évtizedekig is együtt szolgálhatnak majd az új vadászbombázó-típussal.