A többek között a Douwe Egberts és Jacobs márkákról ismert JDE Peet’s szerint a globális kávéipar nem áll készen arra, hogy megfeleljen az új szabályainak, amely megtiltja az erdőirtás segítségével termelt árupiaci termékek importját.

Az uniós szabályok az idei év végén lépnek életbe, és ahogy az uniós gazdáknál is kiverte a biztosítékot, hogy környezetvédelmi szabályoknak kell megfelelniük, úgy a globális kávé, kakaó, szarvasmarha vagy épp pálmaolaj termelők is állítják, hogy nem tudnak megfelelni a szabályoknak.

A kistermelők járhatnak rosszul

Az olyan termelők, mint Brazília vagy Indonézia egyaránt élesen kritizálta a szabályokat, mely szerintük főként a kisebb gazdákat fogja korlátozni az EU-piacának elérésében és nem a nagy multinacionális agrárcégeket. A távoli vidékek kistermelői ugyanis nem lesznek képesek azt bizonyítani, hogy nem 2020 óta kiirtott erdő területén termelnek.

Egy interjúban a JDE Peet’s vezérigazgatója, Laurent Sagarra arról beszélt, hogy

a határidő nagyon szoros, de mindent megesznek azért, hogy időben végezzenek.

Mivel egyes országokan a betakarítás már meg is kezdődött, így ott már az új szabályok szerint kell a nyersanyagot termelni – írja a Reuters. Ugyanakkor amikor arról kérdezték, hogy cége be fogja-e tartani az új szabályokat, Sagarra – hasonlóan az árupiac más, nem mezőgazdasági szereplőihez – nem mert 100 százalékos szabálykövetést ígérni.

A kávé megszokott ízének biztosításához számos ország terményére szükség van

Mindenesetre a JDE Peet’s már Etiópiában, Pápua Új-Guineában, Tanzániában, Ugandában, Peruban, Hondurasban és Ruandában már kötött olyan szerződéseket, amely a cserje termesztését figyeli nagyfelbontású műholdképek, mesterséges intelligencia és helyszíni megfigyelés segítségével.

Azonban a Douwe Egberts gyártójának további 20 országban kéne hasonló egyezségeket kötnie az idei év vége előtt, hogy továbbra is a kávéfajták széles választékát tudja importálni. A legtöbb, a boltok polcaira kerülő kávé ugyanis általában többféle kávébabból készül, ezért a pörkölők számára a kisebb kávétermelő országok is fontosak, ha meg akarják tartani egyes fajták megszokott ízét.

Az uniós tagállamok is sokallják a szigort

A kávéipar ugyanakkor számos tagállamban szövetségesre találhat, hiszen azok többsége is arra kérte az EU-t, hogy ideiglenes függessze fel az új szabályokat, amelyek betartása még az uniós gazdák számára is gondot jelenthet. Ugyanakkor a mezőgazdaság tisztábbá tétele meglehetősen fontos lenne a klímaváltozás lassításának céljából, a mezőgazdaság ugyanis nemcsak elszenvedője, de egyik legfontosabb okozója is a folyamatnak, lévén

egy, az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Világszervezete (FAO) által készített kutatás szerint a szektor felel az üvegházhatású gázok kibocsátásának 31 százalékáért.

Sagarra szerint ugyanakkor erre a fogyasztók részéről is van igény, így cége nem csupán az uniós szabályok kiszolgálása érdekében igyekszik megtisztítani ellátási láncait. Ráadásul erre irányuló nyomás nemcsak a fogyasztók, de a befektetők részéről is érkezik.