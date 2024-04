Noha a Mariahilfer Strasse még mindig Bécs és egyben egész Ausztria legnagyobb bevásárlóutcája közel 30 focipályányi eladótérrel, ám egyre csökken a boltok száma – írja az osztrák Der Standard. A rendszerváltás idején az utcát letámadó honfitársaink most már sok esetben vendéglátóhelyekbe ütköznének.

Azért rá lehet még ismerni a Mariahilfer Strasséra / Fotó: Shutterstock

Nehéz a túlélés a Mariahilfer Strassén

A Neubaugasse utcai kereszteződés közelében az U2-es metróvonal meghosszabbítása és az U5-ös építése miatt egy nagy építkezés zajlik. Kezdetben rendkívül zajos volt, és a vásárlók érezhetően hiányoztak, de most már sokkal jobb a helyzet. Az üzletek hétvégén a turistákból élnek, míg a törzsvásárlók inkább hétköznap jönnek - mondja az egyik közeli divatáru-kereskedő.

Már tudják, hogy nem kell hétvégén jönniük, amikor a környék megtelik turistákkal, viszont az üzlet jobban megy, mint valaha – teszi hozzá. Persze, ide nem olyanok járnak, akiknek nagyon meg kell fogniuk az euróikat.

Néhány méterrel arrébb található a háztartási és kozmetikai cikkeket áruló Walter Weiss szaküzlet, amelynek ügyvezetője, Daniel Weiss a Der Standardnak elmondta, hogy letagadhatatlan a Mariahilfer Strasse változása. Az eredetileg sokat vitatott úgynevezett találkozásizóna-jelleg mára polgárjogot nyert. A körülmények azonban egyre "keményebbek és kellemetlenebbek", és a fogyasztói magatartás is változik. Néhány üzletlánc már nem tudta előteremteni a bérleti díjat, és be kellett zárnia. Weissék helyzete is nehezebbé vált, az ügyvezető örül, ha rendszeresen és időben ki tudja fizetni alkalmazottai bérét.

A szakértő a kiskereskedelmi láncok miatt aggódik

A szintén a Marihilfer Strasséra tervezett Lamarr-projekt - René Benko osztrák ingatlanmágnás cégcsoportjának becsődölése miatti – leállítása is megmutatkozik a számokban. A Mariahilfer Strasse teljes kiskereskedelmi területének ugyanis csaknem a tíz százalékát ez a bevásárlóközpont tenné vagy inkább tette volna ki - állítja Roman Schwarzenecker, a Standort + Markt tanácsadó cég munkatársa, aki 2015 óta vizsgálja az osztrák városközpontok üresedését.

Remélhetőleg itt valami profilba vágó beruházásra kerül sor, hiszen a Mariahilfer Strasse alsó része már most is gyengébben muzsikál – tette hozzá.

Schwarzenecker egyébként főleg a kiskereskedelmi láncok miatt aggódik. A terjeszkedésnek vége, a kedvezőtlen gazdasági körülmények miatt sok bérletet megszüntetnek, a veszteséges zászlóshajó-üzleteket bezárják. Nem képesek kigazdálkodni a magas bérköltséget és az állandóan emelkedő bérleti díjakat. A decemberi kollektív bérmegállapodás azonban végül kedvezően alakult a tulajdonosok számára. Az abban kialkudott 8,4 százalékos béremelés ugyanis a tavalyi osztrák alatt maradt.

Fotó: Shutterstock

Egy e-kereskedelmi felmérés szerint azonban a Mahüt - ahogy a Mariahilfer Strassét az osztrák szlengben nevezik - a virágzó online is különösen veszélyezteti, lévén az itt működő üzletek között a középáras ruházati szegmens felülreprezentált, így ki vannak téve a német Zalando és társai nyomulásának.

Új szelek fújnak a Favoritenstrassén is

A Mariahilfer Strassétól három kilométerre, délre húzódó másik bécsi bevásárlóutcán, a Favoritenstrassén a Standardnak nyilatkozó Silvia, egy Dohnal gyermekruhaüzlet eladója arról panaszkodik, hogy itt is gomba módra szaporodnak a vendéglátó helyek. Csak " a kaja, a kaja, a kaja" mindenütt - mondja. A megüresedő ruházati és egyéb üzletek helyén gyakran lokálok nyílnak. Sok az üzletbezárás szerinte, többek között a Kleider Bauert és a Tlapa divatüzletet említi.

A Reumannplatz felé haladva még mindig megtalálható néhány nagy üzletlánc fiókja, de már erős kisebbségben vannak.

A helyi Dingsda üzlet tulajdonosa, Qin Hanzl Li is felfigyelt a szemmel láthatóan gyorsan terjeszkedő vendéglátóiparra, miközben a bérleti díjak meredek emelkedése egyre nagyobb gondot okoz divatüzletének. Az üzlet alapításakor - az anyósa nyitotta meg 1986-ban - a bérleti díj mindössze 200 eurónak megfelelő schilling volt, most viszont 2500 eurót fizet. Ilyen bérleti díjak mellett nem tud senkit sem alkalmazni, mert a többletköltségek egyszerűen túl magasak, ezért már jó ideje egyedül tartja a frontot az üzletben.