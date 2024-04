Az Európai Bizottság által februárban bejelentett új acélipari véd intézkedési vizsgálat megindítása egy válaszlépés a globális acélpiac súlyosbodó kihívásaira, ahol a többletkapacitásból származó szén-dioxid-intenzív acélimport elárasztja az Unió piacát, ezáltal kockázatot jelentve az európai acélipar fenntarthatóságára nézve - írta a duol.hu.

Miközben Dunaújvárosban az acélipari szakemberek cégen belüli megtartása a cél, Nyugat-Európában ez nem mindenhol van így

Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Kiemelték, az európai válaszok mellett a nemzetgazdaságnak is fel kell készülnie a gyorsan változó világpiaci helyzetekre. A napokban a Kormány által elfogadott „Magyarország versenyképességi stratégiája a változó gazdasági környezet kihívásai tükrében 2024-2030” címmel Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter által közzé tett – mintegy 30 oldalas – versenyképességi stratégiában, ún. Fehér Könyvben leírtak szerint az alapanyagipari ágazatok – közöttük az acélipar – kiemelt foglalkoztatónak számítanak, illetve több más ágazat versenyképességének előfeltétele a hazai ellátás hatékony biztosítása.

A legfőbb kihívást az ágazat zöld átállása és az ahhoz kapcsolódó szabályok jelentik. Az ágazat víziója szerint a cél az, hogy 2030-ra a körforgásos gazdaságunk közel az összes hulladékot anyagában hasznosítsa,

újra feldolgozza és az, hogy járműiparunk, a védelmi iparunk és az építőiparunk acéligényének ötven százalékát Magyarországon állítsuk elő. A stratégiailag kiemelt jelentőségű nyersanyagok újrafeldolgozását pedig magyar kézben tartsuk.

Európában szükség van az acéliparra és az ágazat zöldítésére, ehhez azonban az Európai Uniónak rugalmasabb, aktívabb támogatást kell biztosítani és a források eljuttatását is gyorsítani kell – nyilatkozta az MTI-nek még március végén Fábián Gergely, a Nemzetgazdasági Minisztérium iparpolitikáért és technológiáért felelős államtitkára. Stratégiai cél, hogy az Európában és ezen belül közép-keleti-európai régióban megmaradjon az acélgyártás és a gyártók az alacsony kibocsátású vagy karbonsemleges zöldacél gyártásra álljanak át. Erre azért is szükség van, mert folyamatosan létesültek az új ipari kapacitások Magyarországon is, amelyeknek acélra van szüksége. A stratégiailag fontos iparág közvetlenül több tízezer embernek ad munkát a közép-keleti-európai régióban.