A személyre szabás lehetőségei eddig kimerültek a kárpit, a kerekek típusa, valamint az autó színének a testreszabásában, a Bentley, az Aston Martin vagy a Rolls-Royce esetében is. A lehetőség azonban határtalan, ha van, aki megfizeti. Az igazán tehetős vásárlók pedig hajlandóan lennének hatalmas összegeket is költeni személyes kialakítású autócsodáikért. Úgy tűnik, hogy ez az igény fellendülőben van.

Van, akinek az sem elég, ha luxusautó áll a garázsban/ Fotó: Shutterstock

A Ferrari tavaly 1,26 milliárd eurós rekordnyereséget könyvelhetett el, amelyből 460 millió euró származott az egyedi kialakítású járművek eladásából, mert a megrendelők külön fizettek például az egyedi fényezésért.

A Bentley szintén hatalmasat kaszált az autói testre szabásából, hiszen nyeresége 2019 óta csaknem tízszeresére nőtt. Ez tavaly csaknem 600 millió eurót jelentett.

A Rolls-Royce-nál külön részlegen foglalkoznak a különleges autós extra funkciókkal,

külön helységben gyártják a fapaneleket, amelyekből a műszerfal elemei is készülnek, mesteremberek kezei által. Különleges és népszerű funkció, az apró szabályozható optikai lámpákkal megjeleníthető éjszakai égbolt az autó tetején. De vannak ennél még különlegesebb kérések is, mint például a Hold felszínét kráterekkel ábrázoló hímzett jelenet, amely 250 000 öltéssel készült. Egyes díszítőelemek és extra kívánságok sokszor jóval megnövelik a luxusautó eredeti árát, amely így elérheti akár az 1 millió eurót is.

A határ a csillagos ég

A legújabb népszerű trend a szénszálas panelek és egyéb kiegészítők. A karbonbevonat amellett, hogy erős és könnyű anyag, külön festés nélkül csillogó felületet biztosít, ezzel téve különlegessé és egyedivé a jármű külsejét vagy belsejét, amely szintén igen népszerű a tehetős vásárlók körében, akik vagyonokat költenek extrákra. Egy vásárló, aki Bentley-jének a karosszériáját szénszálasra cseréltette, több mint 400 000 eurót (157 millió forint) fizetett. Egy másik vásárló még elképesztőbb kéréssel fordult a Bentley gyártójához, ugyanis azt kérte, hogy a saját erdejéből származó fát használjanak fel az autó belsejének kialakításához, mindezt csekély 2 millió euróért (784 millió forint).

A gyártók az őrült összegek ellenére is szinte alig tudják tartani a lépést a kereslettel, ezért az ellátási láncokba és olyan csapatokba fektetnek, amelyek készek az legegyedibb kívánságokat is teljesíteni. A gazdagok körében egyre népszerűbb és egyre egyedibb személyre szabás megvalósulását Benedetto Vigna, a Ferrari vezérigazgatója is nagy lelkesedéssel fogadja, és ő maga sem tartja kizártnak, hogy

eljön az a nap, amikor eladhat egy autót akár 10 milliárd dollárért.

A Ferrari ügyfelei között már most vannak olyanok, akik a tervezőkkel együtt rajzolják meg az autójuk karosszériáját, amiért szintén mélyen a zsebükbe kell nyúlniuk – írta a Financial Times.