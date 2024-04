A Bécsben Link néven is működő, Superpedestrian nevű, e-rollereket üzemeltető cég nem teljesítette szerződéses kötelezettségeit, ezért Bécs felmondta a vele kötött szerződést – mondta a Der Standardnak Verena Ebenberger, a városi közlekedési osztály vezetője.

Az e-rollerek szabálytalan parkolása okozza a gondot Bécsben is / Fotó: Shutterstock

Hosszú bűnlajstroma volt már az e-roller-szolgáltatónak

Az önkormányzat szerint a Superpedestriannek már hosszú „szabálysértési lajstroma” volt. A cég ugyanis nem távolította el elég gyorsan a közterületről a szabálytalanul parkoló e-rollereket, s ezért tavaly június óta összesen 11 ezer közigazgatási bírságot szabtak ki rá. Kezdetben esetenként 25 eurót kellett fizetnie, amit decemberben 50 euróra emeltek.

Ráadásul a vállalat állítólag a megengedettnél jóval több e-rollert kínált, októberben például az engedélyezettnél több mint ezerrel többet állítottak szolgálatba az üzleti szempontból vonzó belső kerületekben. A vállalat végül azzal is megszegte üzemeltetési kötelezettségeit, hogy decemberben kivonta a piacról a bérelhető eszközeit.

Egy másik szerződéses feltétel az volt, hogy minden szolgáltatónak be kell jegyeztetnie egy Ausztriában lakóhellyel rendelkező, meghatalmazott képviselőt, hogy a bírságokat legyen kinek megküldeni. A cégek a szabályozás szerint amúgy a bírságot – miután megfizették – átháríthatják az ügyfeleikre. A Superpedestrian azonban tavaly visszahívta ausztriai képviselőjét, és senkit sem nevezett ki helyette, ezért a bírságokat nem lehetett kézbesíteni – tette hozzá Ebenberger.

A Superpedestrian szóvivője a Standarddal azt közölte, hogy még tárgyalásban vannak a várossal, egyelőre nincs tudomásuk róla, hogy Bécs felmondta volna a szerződést. Azt azonban megerősítették, hogy a bérelhető eszközöket decemberben kivonták Bécsből, pedig korábban háromezer e-rollert telepített a cég a császárvárosban.

A Bird is bemondta az unalmasat

Félresiklott Bécsben a Bird nevű céggel szintén e-rollerek üzemeltetésére kötött szerződés is. A szolgáltató rollerei már hónapok óta nem bérelhetők, és ez most már is így marad, mivel a felek úgy döntöttek, hogy a Bird „kivonul a bécsi e-roller-flotta üzemeltetéséből” – derül ki a vállalat közleményéből. Mostantól Ausztria többi részére fókuszálnak – emelték ki.

A fordulat előzménye, hogy februárban a Birdtől ideiglenesen 1241 e-rollert koboztak el. A városi tanács akkor azt állította, hogy a szolgáltató raktára és műhelye illegálisan működött.

Bár az eszközöket később visszaszolgáltatták, a lényeg az, hogy március derekától már csak két e-roller-szolgáltató, a Lime és a Voi működik az osztrák fővárosban. Bécs a távozó cégek engedélyeit mégsem adja át automatikusan a megmaradt két üzemeltetőnek.

A túlzott szigor sem bizonyult célravezetőnek

A járdákon illegálisan parkoló elektromos rollerek korábban már olyan nagy gondot okoztak Bécsben, hogy a tavaly három évre engedélyt kapó négy üzemeltetőnek a káosz megfékezése érdekében egyebek között azt is vállalnia kellett, hogy a járdákon illegálisan hagyott eszközöket gyorsan eltávolítják.

A túlzott szigor sem tűnik ugyanakkor tökéletes megoldásnak, hiszen a bécsiek mostantól feleakkora kínálatból választhatnak, ha e-rollerezésre támad kedvük.