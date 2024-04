Legalább két évvel meghosszabbítaná az együttműködést Szerbia a Nemzetközi Valutaalappal. Ezt Sinisa Mali pénzügyminiszter jelentette be, azt követően, hogy Washingtonban tárgyalt Kristalina Georgievával, az IMF igazgatójával.

Sinisa Mali szerb pénzügyminiszter – örülhet az IMF kedvező értékelésének / Fotó: Anadolu via AFP

A most is érvényben lévő megállapodás az év végén lejár, de folytatni szeretnék az együttműködést. A pénzügyminiszter szerint Georgieva elismeréssel szólt a szerbiai reformokról. Mali szerint Szerbia ezzel bizonyítja a reformok folytatása iránti elkötelezettségét, de üzenet is egyben a polgárok és a potenciális befektetők számára.

Rámutatott arra, hogy az IMF a világgazdaság kilátásait elemezve úgy értékelte, hogy a szerb gazdaság gyorsabb ütemben növekszik az európai és a világgazdasági átlagnál. Gerogijeva pedig arra mutatott rá, hogy az államadósság a legtöbb országban növekedett, Szerbia esetében folyamatosan csökken, jelenleg GDP-arányosan 47,6 százalék. A Nemzetközi Valutaalap értékelése szerint Szerbiában a bruttó hazai termék a 2023-ban jegyzett 2,5 százalékos növekedés után idén 3,5 százalékkal bővülhet, 2025-ben pedig 4,5 százalékos növekedés várható.

A pénzügyminiszter az S&P nemzetközi hitelminősítő képviselőivel is találkozott Washingtonban. Azt követően reményét fejezte ki, hogy

a hitelminősítő Szerbiát az év végén a befektetésre ajánlott kategóriába sorolja majd.

Az S&P októberben publikálja következő jelentését, és Mali felminősítésre számít. A S&P április 5-én stabilról pozitívra javította Szerbia adósbesorolását. Az S&P közleményben fejtette ki, hogy a válság és a kihívások ellenére Szerbia megőrizte gazdasági stabilitását.