Nagy áttörésre nem kell számítani az EU-tól Bár Irán szankcionálása várhatóan már az e heti EU-csúcson is napirendre kerül, a részletekről az Erste értékelése szerint sokkal inkább a jövő keddi külügyminiszteri tanácskozáson dönthetnek majd. Így a tényleges lépések bejelentése legkorábban is csak azután várható. A már eddig is érvényben lévő intézkedések miatt azonban az elemzők szerint túl jelentős szigorításra nem érdemes számítani.