A legnagyobb svéd szakszervezet is csatlakozik a Tesla elleni sztrájkhoz

Továbbra sem látni a Tesla és a svéd szakszervezetek harcának a végét, ám most az északi ország legnagyobb szakszervezete is a sztrájkoló szerelők oldalára állt.

A vita középpontjában az áll, hogy az autógyártó nem hajlandó kollektív szerződést kötni svédországi dolgozóival, ami meglehetősen szokatlan a skandináv országban. Azonban hiába a fél éve tartó, relatíve kevés embert érintő munkabeszüntetés, és hiába a dokkmunkások szolidaritási akciója, mely az autók tengeri szállítását lehetetleníti el, a Tesla eladásain egyelőre nem látszik a munkások akciójának hatása,

az Elon Musk cége által gyártott Model Y továbbra is legnépszerűbb autó Svédországban.

Svédországban nem gyárt, csak szervizel a Tesla

A kifejezetten szakszervezet-ellenes vállalat dolgát megkönnyíti, hogy gyárral nem rendelkezik Svédországban, ott csak javításokat és szervizt vállal. Így a svéd vasasszakszervezet, az IF Metall mindössze 44 dolgozója vesz részt a sztrájkban, melynek vezetője, Marie Nilsson szerint nem látni a végét – írja a Reuters.

A munkabeszüntetést több mint tíz másik szakszervezet is támogatja, közülük a legnagyobb az Unionen, amely kedden jelentette be, hogy segíti az IF Metall harcát. A főként fehérgalléros dolgozókat tömörítő érdekképviselet bejelentése szerint első körben a jogilag kötelező műszaki ellenőrzéseket (feltehetően a magyar műszaki vizsga svéd megfelelője) végző DEKRA Industrial AB-nál nem végez munkát az amerikai autógyártó számára.

A 700 ezer fős szakszervezet szerint ha a Tesla kiskaput talál, további lépésekre is felkészültek,

akár az autók rendszámtábláit gyártó cégnél, akár a Tesla svédországi leányvállalatánál, ahol az adminisztratív, HR- és pénzügyi munka kerülhet veszélybe.

Szimbolikus kérdés, hogy alakulhat-e szakszervezet

Bár a vita csupán kevés embert érint, a Tesla attól tart, hogy ha enged, az a cég pozícióját más országokban is veszélybe sodorhatja. Az autógyártó németországi, sőt amerikai gyáraiban is felmerült ugyanis a szakszervezet létrehozásának igénye. Igaz, az Egyesült Államokban a tavaly komoly eredményeket elérő autóipari szakszervezet, az UAW most inkább több szakszervezet-ellenes déli államban tevékenykedő külföldi céget vett célba.

A svéd szakszervezetek erősek, és az utóbbi időben szintén értek el sikereket – az Unionen a Klarna nevű fintech cégnél harcolta ki tavaly a kollektív szerződést –, így a munkabeszüntetés még jó darabig tarthat.

Csak az IF Metall több mint 10 milliárd koronás (több mint 3 ezermilliárd forint) sztrájkalappal rendelkezik.

Február óta a Tesla 25 főnyi kölcsönzött munkást hozott az országba más európai országokból, és bár nem tudni, hogy ennek van-e köze a sztrájkhoz, a korábbi évben az ilyen munkások száma nulla volt.

A sztrájk lezárása tehát egyelőre távolinak tűnik, ám például a szintén szakszervezet-ellenes Amazon úgy oldotta meg a kérdést, hogy svéd raktárait egy harmadik cég üzemelteti, hogy ne neki kelljen aláírnia a kollektív szerződést.