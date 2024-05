Ítéletidő Afganisztánban: több száz halott, mentik, akit lehet – videó

Több mint 330 ember meghalt a heves esőzések okozta villámáradások következtében Afganisztánban – közölte szombaton az ENSZ Élelmezési Világprogramjának (WFP) helyi képviselete.

Afgánok egyeztetnek az esőzések okozta villámáradások helyszínén / Fotó: AFP

Az északi Baglán tartományban a 300-at is meghaladja a halálos áldozatok száma, és több mint ezer lakóház megrongálódott. Ítéletidő pusztított Tahár, Badahsán és Gor tartományban is.

Zabihullah Mudzsáhid, az afgán tálib kormányzat szóvivője az X-en megerősítette, hogy több százra emelkedett a halálos áldozatok száma, sokan pedig megsérültek, de pontos adatokat nem közölt.

Tahár tartományban legalább húsz halálos áldozatról számolt be a tálib kormányzat felügyelete alatt álló média.

A tálibok védelmi minisztériuma közölte, hogy az ország légiereje már megkezdte az emberek kitelepítését Baglánban, és eddig sok embert mentettek ki, illetve szállítottak a térség katonai kórházaiba az elöntött területekről.

Az extrém időjárás nem csak emberéleteket követelhet, de az Afganisztánt uraló tálibok turisztikai tervének is árthat. Nemrég vendéglátóipari szakembereket képző intézetet nyitottak az iszlám országban, ahol harminc férfi tanulja a szakma alapjait. A diákokat a pénz mellett az is motiválja, hogy megmutassák a közép-ázsiai ország másik oldalát is, több ezer éves történelmét és kultúráját.