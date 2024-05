A Chubb, a március végén egy hajóbaleset következtében összeomlott baltimore-i Francis Scott Key híd biztosítója 350 millió dollárt fizet Maryland államnak, jelezve, hogy még az újjáépítési munkálatok kezdete előtt el akarja utalni a teljes összeget.

A baltimore-i hídeltakarítás akár több milliárd dollárba is kerülhet / Fotó: AFP

A Wall Street Journal értesülése szerint az összeg, amely az állam által a szerkezetre nyújtott fedezet felső határa, csak az első nagy kifizetés lenne a valószínűleg évekig tartó, többszereplős jogi vitában, amely során ki fog derülni, hogy végül kinek kell állnia a romeltakarítással és újjáépítéssel járó költségeket.

A katasztrófa során egy hatalmas konténerszállító teherhajó március 26-án a kora reggeli órákban a híd egyik pillérének ütközött és összeroppantotta azt, hat ember halálát okozva, gyakorlatilag megbénítva Baltimore forgalmas kikötőjét.

A Barclays Capital befektetési bank elemzői a múlt hónapban úgy becsülték, hogy csak a hídban keletkezett kár elérheti az 1,2 milliárd dollárt. A most bejelentett biztosítási kifizetés azonban némi üzletmenet-kiesési fedezetet is nyújt a kikötőnek, amely évente mintegy 88 millió dollárt veszít a be nem szedett útdíjakon.

A Chubbnak a károkkal szembeni kitettsége jóval kisebb, mint az említett 350 millió dolláros összeg, mert a kockázat egy részét viszontbiztosítókkal fedezte – a nekik fizetett összeget később visszaszerezheti, amikor bírósági döntés születik a felelősségről.

A biztosító az állammal és az áldozatok családjával együtt valószínűleg beperlik a hajótulajdonost – és bárki mást, aki közvetlenül érintett volt a balesetben –, hogy megtérítse a leállásból és a kártérítésekből származó veszteségeket.

Kinek kell felelősséget vállalnia a baltimore-i hídomlásért?

A balesetet okozó, szingapúri zászló alatt közlekedő Dalit egy speciális védelmi és kártérítési biztosító, Britannia P&I védi – az ehhez hasonló vállalatok hajónként akár 3,1 milliárd dollárig terjedő fedezetet biztosítanak, ám keményen fognak harcolni, hogy ezt ne kelljen kifizetniük.

A Marylandben már elkezdődött bírósági csatározásnak ez lesz a központi kérdése: hanyagságuk miatt a hajó legénysége, vagy rossz karbantartás miatt a hajó üzemeltetője a felelős a katasztrófáért?

A Grace Ocean, a Dali szingapúri tulajdonosa és a Synergy Marine, a hajó üzemetetőkje a múlt hónapban a baltimore-i szövetségi bírósághoz fordult, hogy korlátozzák felelősségüket. A társaságok egy több évszázados törvényre hivatkoztak, amely

a hajó és az áruszállításért függőben lévő fuvardíj;

illetve az áru szállításáért fizetett összeg erejéig korlátozza a felelősséget.

A Dali esetében ez 44 millió dollár körüli felső határt szabna. Ha a bíróság jóváhagyná a felelősségkorlátozást, az a biztosítók és a tulajdonosok számára is jelentősen lecsökkentené a szükséges kifizetéseket, amelyek nem tudnák fedezni az összeomlott híd felújítását.

A Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) április elején büntetőjogi vizsgálatot indított a baleset ügyében, többek között azzal kapcsolatban, hogy a Dali legénysége bejelentett-e bármilyen problémát a hajóval kapcsolatban, mielőtt az elhagyta volna a kikötőt.

A hajón és a Patapsco folyó fenekére süllyedt híd roncsainak eltávolítására hatalmas akciót szerveztek, amit jelenleg egy 36 uszályt, 27 vontatóhajót és 22 úszódarut magában foglaló flotta végez. S bár múlt hétvégén az első konténerhajó már elhagyhatta a kikötőt, a takarítók pedig már háromezer tonnányi törmeléket emeltek ki a vízből, ez eltörpül a több mint 50 ezer tonnára becsült roncs mellett.