Magyarország kedvenc milliárdosa: így lesz vége az egészségügynek

Balogh Péter „Petya” milliárdos üzletember, angyalbefektető egy előadásban arról beszélt, hogy a digitális forradalom alapjaiban értelmezi majd újra az egészségügyet, és ennek eredményeképpen Magyarországon is fel fogja váltani a betegségipart az egészségipar. Az RTL-en futó Cápák között című üzleti show-műsor egyik állandó szereplője többek között azt is elmondta, hogy sokan még mindig „nagy hülyeségeket dumálnak a mesterséges intelligenciáról”, és van olyan orvos, aki felháborodik azon, hogy nemcsak a betegsége tüneteit ismerteti, hanem a lehetséges végkimeneteleket is.

„Én általában úgy megyek orvoshoz, hogy van tippem is a terápiára. Nemcsak a tüneteket ismertetem, hanem a mérési eredményeket, statisztikai adatokat, az amerikai egészségügyi ajánlásokat és a lehetséges végkimeneteleket is. Van olyan doktor, aki ezen felháborodik. Az a baj, hogy sokszor bebizonyosodik, mégis nekem van igazam" – mondta előadásában Balogh Péter „Petya" milliárdos üzletember, angyalbefektető a Digital Health Essential egészségügyi konferencián. Balogh Péter Petya szerint az egészségügynek jelenlegi formájában vége lesz / Fotó: STRT Rising together / Facebook Egészégügy: az új korszakban a páciensekből felhasználók lesznek Pedig szerinte már ott tartunk, hogy nem csak buta algoritmusaink vannak, hanem egy emberi méretű idegszövet gondolkodik és segít nekünk a munkában, ebből mindenképpen az következik, hogy izgalmas idők várnak ránk. Ugyanakkor sokan „nagy hülyeségeket dumálnak még mindig a mesterséges intelligenciáról." Kiemelte: már régóta körül vagyunk véve különböző technológiai vívmányokkal: távirányítókkal, telefonokkal, okostelefonokkal, notebookkal, tablettel, és ezeknek van egy normál fejlődési tempója.

telefonokkal,

okostelefonokkal,

notebookkal,

Az AI-alapú rendszerek ugyanakkor nem csak kezdik elérni az emberi szintet, de több témában már meg is előzték őket, és ez a tendencia a következő néhány évben valószínűleg folytatódni fog. A befektetési guru beszélt a chatgtp-s szuperintelligens virtuális kutatási asszisztenséről, „akivel" az autóban ülve, egy gombnyomást követően angolul és magyarul beszélget: „Keres, kutat, összegez, vitatkozik." Példaként felhozta a CRISPR/Cas9 genomszerkesztő rendszert, amely arra ad lehetőséget, hogy nukleotid-szinten lehessen a DNS-ben tárolt genetikai információt tetszőleges helyen, nagy hatékonysággal és pontosan módosítani. „Kisollóval vagdaljuk a DNS-t, hogy bacikat előállítsunk" – mondta róla Balogh. Kitért többek között az intelligens ékszerre, az Oura Ring okosgyűrűre is, amely élettani funkciókat figyel – erről egyébként a Világgazdaság is beszámolt. Kényelmessége miatt ezt éjszaka azok is viselhetik azok, akik nem tudnak órában aludni. Az alvás követéséhez kiváló, sőt az ujjpercen jobban lehet mérni a pulzusszámot, a vér oxigénszintjét, mint a csuklón. Az Oura Ring ráadásul két nappal előtte jelzi, hogy hamarosan betegek leszünk – jegyezte meg az RTL-en futó Cápák között című üzleti show-műsor egyik állandó szereplője, hozzáfűzve: oda jutottunk, hogy már az okostelefonunkkal is ellenőrizhetjük, van-e szívritmus-zavarunk. Akinek van pénze, megvásárolhatja az egészségét Úgy véli, az egészségügynek jelenlegi formájában vége lesz: a digitális forradalom alapjaiban értelmezi majd újra, és ennek eredményeképpen itthon is fel fogja váltani a betegségipart az egészségipar. Ebben az új korszakban pedig a páciensekből felhasználók lesznek, míg a gyógyulás gyakorlatilag mindenki számára és szinte minden betegség esetében „alapjog" lesz. „Képzeljük el, ha a mesterséges intelligencia azt okozza, hogy valamiben háromszor hatékonyabbá válik az ember – például telekommunikációban, oktatásban vagy éppenséggel az egészségügyben. Az lesz a kérdés onnantól, hogy háromszor többet, jobbat, esetleg olcsóbbat kérünk-e. Mert az biztos, hogy a mennyiségben, a minőségben vagy az árban fog lecsapódni ez a háromszoros hatékonyság" – vetítette előre a startupper. Úgy gondolja, az AI-nak abban lesz igazán fontos szerepe az egészségügyben, hogy csökkentse az adminisztrációs terheket, és ezáltal több idő marad a gyógyításra. Az egyik legnagyobb változás szerinte a vagyoni eltérésekből fakad a jövőben: „Akinek van pénze, letojhatja az egészségét, mert úgyis megvásárolhatja majd."