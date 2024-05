Válás Kínától, eljegyzés Ausztráliával – új nyersanyag-beszállítót keres az Európai Unió

Az és Ausztrália kedden aláírt egy megállapodást, amely fellendítené a két gazdaság közti közti kereskedelmet a csúcstechnológiához és a zöldátálláshoz nélkülözhetetlen ásványi anyagok esetében, amelyet eddig a kínai beszállítók uraltak a kontinensen.

A jövőben az ausztrál bányák biztosíthatnák a kritikus nyersanyagokat az unió iparának / Fotó: Andrew Leeson / AFP

A Bloomberg értesülése szerint brüsszeli és canberrai miniszterek egyetértési nyilatkozatot írtak alá, amelyet a következő hat hónapban „konkrét intézkedések” közös kidolgozása követne. Az egyezmény célja, hogy az EU könnyebben tudjon hozzáférni az ausztrál nyersanyagokhoz, amelyeket saját iparában használna fel.

Ausztrália megbízható partner és a nyersanyag-kitermelés egyik globális vezetője. Együttműködésünk biztonságosabb ellátási láncok kiépítését, beruházásokat és közös kutatásokat eredményez

– írta Valdis Dombrovskis, az EU kereskedelmi biztosa keddi nyilatkozatában, és kiemelte, hogy az ausztrál és az uniós tisztviselők már el is kezdték a megállapodás részleteinek kidolgozását.

A nyersanyagellátás az utóbbi években kulcsfontosságúvá vált a nyugati gazdaságok számára: Kína az egyik legfontosabb beszállítója többek között a ritkaföldfémeknek, a lítiumnak és a magnéziumnak, amelyek a csipek, napelemek vagy katonai hardverek gyártásában is elengedhetetlenek.

A Washington és Peking közti kereskedelmi vita lehetséges eszkalációja azonban azzal fenyeget, hogy az EU nem tud hozzáférni a Kínában kitermelt ásványi anyagokhoz, ez pedig az orosz–ukrán háborút követő energiaválsághoz hasonló csapást mérne az uniós iparra.

Kína korábban fegyverként vetette be az exportkorlátozásokat, s kétségtelen, hogy az USA szövetségeseit sem kímélné meg ettől – az EU-nak ezért minél előbb alternatív beszállítókat kell találnia.

Ausztrália több szempontból is ideális partner: a világ egyik legnagyobb készletével rendelkezik több kritikus ásványi anyagból, saját iparának fejlesztéséhez régóta keres külföldi befektetőket, ráadásul az USA és Európa egyik legfontosabb szövetségese a déli féltekén. Még a távolságok sem változnának jelentősen, és a tengeri szállítás esetében csak egy-két nappal nőne meg a hajózási idő.

A most aláírt nyilatkozat még korántsem jelent megállapodást, a brüsszeli és a canberrai bürokrácia pedig még hónapokig fog vitatkozni és rágódni a részleteken. Ilyen típusú egyezményről már korábban is volt szó a gazdaságok között, ám a tárgyalások több alkalommal is kudarcba fulladtak.

A szerződés sikere még nem garantált, miközben a miniszterek nyíltan beszéltek arról, hogy ezzel elszakadhatnak Kínától. Emiatt félő, hogy Peking megtorló intézkedéseket fog bevezetni, amiért az EU az amerikaiakhoz csatlakozott.