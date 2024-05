Idén is tartottak magyar napot az Újvidéki Nemzetközi Mezőgazdasági Vásáron

A vásárra több tízezren kilátogattak, a felelős és fenntartható mezőgazdasági termelés állt a rendezvény középpontjában. A hagyományos mezőgazdasági gépek mellett az érdeklődők a hat nap alatt a legkorszerűbb technológiai vívmányokkal is megismerkedhettek. Az ágazatban tevékenykedők és az érdeklődők szakmai előadásokon és tanácskozásokon, bemutatókon, üzletember találkozókon vehettek részt. A tenyészállat-kiállítás is sok látogatót vonzott ebben az évben is.

A mezőgazdasági cégek mellett feldolgozással, forgalmazással foglalkozó vállalatok, bankok és biztosítóházak is jelen voltak.

Az idei rendezvénynek hathatós támogatást biztosított az amely egyébként a Nemzetközi Mezőgazdasági Vásár idei partnere is.

A magyar termékek standja a nemzetközi vásáron

Fotó: Molnár Edvárd/MTI

Az eseményen az IPA-projektek fontosságát is kiemelték több panelbeszélgetés alkalmával. Szerdán pedig magyar napot tartottak, amelynek keretében mezőgazdasági szakmai konferenciát és üzletember-találkozót szerveztek.

Ebben az évben húsz magyarországi cég mutatkozott be a 91. Újvidéki Nemzetközi Mezőgazdasági Vásáron, több mint 500 négyzetméteres kiállítási területen.

A vásáron nagy hagyománya van a magyar napnak, amelyet immár 22-ik alkalommal tartottak meg. A korábbi években a magyar-szerb gazdasági együttműködés képezte a találkozó központi témáját, ezúttal a fenntartható mezőgazdasági termelés állt a szakmai konferencia fókuszában. Skapinyecz Péter, a Magyarország vásári bemutatkozását szervező Közép-európai Gazdaságfejlesztési Hálózat ügyvezetője elmondta, a magyarországiak készek megosztani tapasztalataikat szerbiai partnereikkel. A Talajmegújító Gazdák magyarországi egyesülete is képviseltette magát a mezőgazdasági vásáron, akik szerb nyelvű szakirodalmat is kínáltak.