A McDonald's globális álmait szétzúzhatja az izraeli háború

A már több mint hét hónapja zajló izraeli háború nemcsak Izraelre és a Gázai övezetre van hatással, hanem a világ számos részére rávetül a konfliktus árnyéka, elég csak a húszi támadások miatt lelassuló tengeri szállításokra vagy éppen az Európa számos nagyvárosában és az Egyesült Államokban is gyakori palesztinbarát tüntetésekre gondolni.

Számos muszlim országban bojkottálják a fogyasztók a McDonald’set / Fotó: Getty Images

Ugyanakkor számos vállalat más okból is megsínyli az elhúzódó konfliktust. Az amerikai gyorséttermi márkák közül többek között a McDonald’s és a KFC is arról számolt be, hogy az ázsiai piacokon nehezített pályán kell helyt állniuk, mivel a Közel-Keleten és Ázsia több országában is a márkák bojkottjára szólítják fel a fogyasztókat a vállalatok Izraelhez való vélt kötődése miatt – adta hírül a Bloomberg.

Az október 7-én kezdődött konfliktus a Közel-Keleten nagy feszültségeket szított, melyek következtében egyre többen álltak ki a palesztinok mellett. Ennek egyik eleme az, hogy sok muszlim megváltoztatta fogyasztási szokásait a háború kitörése óta, és kisebb mértékben, vagy egyáltalán nem fogyaszt olyan termékeket, amelyek az Izraellel szövetséges Egyesült Államokból származnak.

A McDonald’s ráadásul amiatt is a bojkottlisták elejére került, mert a közösségi médiában számos fotó és videó is megjelent arról, hogy az október 7-i támadást követő napokban izraeli franchise-éttermek ételt adományoztak az ország katonáinak.

A vállalat persze próbálta menteni a menthetőt, a márka szaúd-arábiai franchise-partnere például nyilatkozatokat adott ki, amelyekben együttérzését fejezte ki a palesztinokkal, és kétmillió szaúdi riállal (mintegy 190 millió forint) járult hozzá a gázai civilek segélyezéséhez.

Más, nagy muszlim lakosságú országokban működő franchise-üzemeltetők is követték ezt a példát, többen is nyilatkozatokat adtak ki, amelyekben politikai semlegességüket hangsúlyozták, ám ez sok esetben csak apró sebtapasznak bizonyult.

Bár a McDonald’s nem árulta el, hogy a bojkottok mekkora kárt okoztak a vállalatnak 2023 negyedik negyedévében, a vezérigazgató, Chris Kempczinski egy februári sajtótájékoztatón elmondta, hogy a legjelentősebb hatása a Közel-Keleten volt, de több más muszlim országban is érezhető volt, így Indonéziában és Malajziában is.

Nem úszta meg a bojkottot a rivális KFC sem. Sőt, Malajziában több mint száz éttermét kellett ideiglenesen bezárnia. Az országban a gyorsétteremlánc 18 ezer alkalmazottat foglalkoztat, akiknek csaknem 85 százaléka muszlim.

Pakisztánban egyes élelmiszerboltokban a helyi víz- és üdítőital-márkák kiemelt helyet kapnak a polcokon, és látványosan előtérbe kerültek az olyan korábban népszerű tengerentúli márkákkal szemben, mint a Coca-Cola és a Pepsi. Ráadásul az országban óriásplakátokon is hirdetik, hogy egyes multinacionális nyugati vállalatok, köztük a két amerikai italmárka is izraeli kötődésű. Ennek eredményeként a Pepsi és Coca-Cola eladásai is több mint 10 százalékkal mérséklődtek a március 31-én zárult első negyedévben.

Ázsiához és a Közel-Kelethez hasonlóan Észak-Afrikában is érezhető a bojkott. Az Arab News beszámolója szerint áprilisban a tiltakozások miatt ideiglenesen be kellett zárni a KFC első algériai egységét.

Habár Európában a közvélemény kevésbé homogén, így a bojkottok hatását is nehezebb megállapítani, a kontinens egyik legnagyobb gyorsétterem-üzemeltetője, az AmRest Holdings – amelynek márkái közé tartozik a Burger King, a KFC és a Pizza Hut is – az első negyedéves jelentésében arról számolt be, hogy a háború hatással lehet a fogyasztói bizalomra, ám egyelőre nem számszerűsítették ennek következményeit.

A McDonald’s vezérigazgatója, Kempczinski megjegyezte, hogy az európai országok közül Franciaországban már markánsan megjelentek a bojkott hatásai. Az eladások visszaesése nagyban függ az adott gyorsétterem elhelyezkedésétől, ha az egység egy muszlimok által lakott területen található, akkor a számai látványosan elmaradnak a korábbiaktól.

A leglátványosabb McDonald’s-ellenes bojkott azonban nem a közel-keleti nem fogyasztás volt. Október végén Birminghamban a palesztin zászló színeire festett rágcsálókkal árasztották el az egyik helyi éttermet.