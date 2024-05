Cégek százait indíthatja el a lejtőn a munkahelyi stressz

Miközben dollármilliókat költenek világszerte vállalatok a munkahelyi kiégés és stressz minél hatékonyabb kezelésére és a munkavállalók mentális egészségének megőrzésére, közvélemény-kutatások is azt mutatják, hogy egyre nehezebben birkóznak meg a globális jelenséggel. A kutatásokból az is kiderül, hogy az Amerikai Egyesült Államokban, Kínában és Kanadában, Európában pedig az Egyesült Királyságban a legstresszesebbek a munkavállalók – írja a Financial Times.

A dolgozók mentális jóllétét is tönkreteheti a munkahelyi stressz / Fotó: Shutterstock

Egyes vélemények szerint az egyre emelkedő számok hátterében az is állhat, hogy a mentális egészségügyi problémákat egyre tudatosabban közelítik meg az emberek, emellett bizonyítottan negatív hatással van az emberek mentális egészségére egy mérgező munkahelyi kultúra.

Az amerikai Global Wellness Institute szerint 2022-ben a globális vállalati kiadások a mentális egészséget megőrző programokra, tanácsadásokra az 50 milliárd dollárt is meghaladták.

A munkahelyi mentális komfort olyan tényezők mentén értékelhető, mint a munkával való elégedettség, a motiváltság, a céltudatosság és a munkahelyi légkör okozta stressz, amelyeket leginkább a vezetői magatartás, a munkatervezés és a szervezeti munkagyakorlatok befolyásolnak. Az elemzők egyetértenek abban, hogy elsősorban a munkaadók feladata az alkalmazottak problémáinak észrevétele és kezelésük kezdeményezése.

A rossz vállalati vezetés és a súlyos munkahelyi stressz között számos kutatás mutatott ki szoros összefüggést. A Gallup közvélemény-kutató szervezet vezető kutatója, Jim Harter szerint a jó munkahelyi légkör és közérzet eléréséhez alapvetően nemcsak a szervezetre van szükség, hogy erőforrásokat biztosítson, hanem olyan menedzserekre is, akik tudják, hogyan irányítsák az embereket a megfelelő erőforrásokhoz, és hogyan segítsék őket abban, hogy a számukra megfelelő munkát végezzék, valamint hogy jól dolgozzanak.