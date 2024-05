Németország már szeretne, de nem tud megszabadulni az illegális migránsoktól

A deportálások helyett a német szövetségi kormány az önkéntes távozást ösztönzi, és erre venné rá a hazatérőket különböző támogatásokkal. Kormányzati belső dokumentumokra hivatkozva a Welt.de azt állítja, hogy ezt a helyzetet az illegális migránsok igencsak kihasználják. Sőt, mint írják, a migránsok kifejezetten azért lépnek be az országba, hogy támogatást kapjanak.

Olaf Scholz szövetségi kancellár (SPD, első sorban, balról a második és Reem Alabali-Radovan (jobbról 2.), integrációért felelős szövetségi kormánybiztos részt vesznek a a migránsszervezetek és -hálózatok képviselőivel tartott találklozon idén febriárban Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A korai visszatérés esetében, például ha a migráns úgy dönt, hogy nem kér sürgösségi menedékjogot, vagy a menedékjogi döntést követő két hónapon belül, 500 euróval finanszírozza a német állam a hazatérést. Ezeket az 1700 euróig terjedő összeget készpénzben fizetik ki, amikor az érintett elhagyja az országot. A szövetségi kormány úgynevezett StarthilfePlus-jával hat hónappal a visszatérés után 400 eurót ad hozzá. Emellett igénybe vehető a Frontex uniós határvédelmi ügynökség EURP (korábban JRS) finanszírozási programja. Az önkéntes hazatelepülőknek személyenként 615 euró rövid távú természetbeni vagy készpénzes segítséget nyújt, például repülőtéri transzferekhez és továbbutazásokhoz. A kormányzati dogumentumok viszont azt állítják, a hazatérés nem sikeres, az érintettek felveszik a támogatást és maradnak, sőt gyakori, hogy pont ezen összegek megszerzése céljából érkeznek az országba.

A Szövetségi Migrációs és Menekültügyi Hivatal (BAMF) bizonyítékokkal rendelkezik arról, hogy a török ​​migránsok célzottan visszaélnek a finanszírozási programokkal. Az elmúlt hónapokban több szövetségi állam és tanácsadó központ is megkongatta a vészharangot. Ez a WELT AM SONNTAG rendelkezésére álló belső dokumentumokból derül ki. Bajorország, Alsó-Szászország és Hesse a lap megkeresésére megerősítette az információt.

Közben tegnap Németország az újonnan érkező ukrajnai menekültek uniós elosztását szorgalmazta. Németország szerint uniós szintű, arányos elosztási mechanizmust kell létrehozni az újonnan érkező ukrajnai menekültek számára. Közben Orbán Viktor miniszterelnök ugyanezen a napon jelentette be, hogy az Európai Bíróság meghozta a döntését, ami úgy szól, hogy mivel Magyarország nem fogad be migránsokat, hatmillió forintot köteles fizetni naponta. Szerinte ennél is abszurdabb, hogy miközben építjük a kerítést, és ott vannak a katonáink, akik kockázatot vállalnak, „ezek közben hátba lőnek minket”. El kell zavarni az európai vezetőket, akik ilyen döntést hoznak, hangsúlyozta a kormányfő az interjú végén.