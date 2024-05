A 52,4 százalékára nőtt februárban Románia államadóssága - közölte szerdán a bukaresti pénzügyminisztérium. Az ország adósságállománya 841,292 milliárd lejt (66 117,13 milliárd forint) tett ki. A pénzügyi tárca adatai szerint január végén 802 milliárd lej volt Románia államadóssága, vagyis februárban 39,292 milliárd lejjel nőtt.

Románia államadóssága a koronavírus-járvány kitörésével indult gyors növekedésnek. 2019 végén az adósságállomány a GDP 35,1 százalékának felelt meg, 2020 végén 46,8, 2023 decemberében pedig 48,9 százalék volt.

Amikor az államadósság meghaladja a GDP 50 százalékát, Romániában automatikusan életbe lépnek a 2010-ben elfogadott adóügyi és költségvetési felelősség törvény előírásai, amelyek takarékosságra kötelezik a kormányt, többek között létszámstopot rendelve el a közszférában.

2023 utolsó negyedévében Románia folyó fizetési mérlege 6,9 milliárdos hiányt halmozott fel , amellyel Görögország mellett az sereghajtójává vált – derült ki kedden az Országos Statisztikai Intézet (INS) adataiból.

Nemrég megerősítette Románia BBB-/A3-as, stabil államadós besorolását az S&P hitelminősítő, ugyanakkor a szakértők több pontot is kiemeltek, amelyekkel kapcsolatban aggályaik vannak a román gazdálkodást tekintve.

A jelentés egyik legfontosabb pontja kiemeli: a nyugdíjkifizetések és a közszéfárban dolgozók bérének kifizetése jókora terhet ró majd a román büdzsére a jövőben is, ami éves szinten akár a GDP 6 százalékát is elérheti, és ez az arány nem is valószínű, hogy a fiskális kiadások lényegi visszafogása nélkül visszatérhet a még mindig nem ideális, de már kezelhetőbb szintet jelentő 5 százalék alá.