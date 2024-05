Visszanyal az orosz fagyi: marad a Carte D’Or-gyártó Oroszországban

Mégis megtartja orosz fagylaltüzletágát az Unilever. A brit cég még márciusban jelentette be, hogy leválasztja és külön leányvállalatba szervezi fagylaltkészítő divízióját. Most viszont Európa egyik legértékesebb vállalata bejelentette, hogy az orosz üzletágat külön kezeli, így az nem lesz részese a folyamatnak.

Az Unilever karcsúsítana, de megtartja orosz fagylaltüzletágát / Fotó: Shutterstock

Az orosz–ukrán háború kirobbanását követően számos nyugati vállalat jelentette be, hogy távozik Oroszországból, de sokaknak nem sikerült ezt meglépni, míg mások nem is erőltették ezt különösebben. A nyugati közvélemény egy része nyomást gyakorolt az Unileverre is, hogy hagyja el Oroszországot, azonban ez nem egyszerű lépés.

Ugyanis a szankciókat bevezető országok cégei csak moszkvai hozzájárulással szabadulhatnak meg oroszországi eszközeiktől, amit nem könnyű megszerezni, így a folyamat rendszerint elhúzódik. Ráadásul ár alatt kell értékesíteniük a helyi leányvállalataikat, amelyeket szinte minden esetben a Vlagyimir Putyin orosz elnökkel jó kapcsolatokat ápoló üzletemberek vesznek meg.

Az osztalékot sem lehet kivinni

Az orosz kormány osztalékfizetési tilalmat is elrendelt tavaly, így az érintettek egyetlen centet sem tudnak kiutalni az országból engedély nélkül. Az autógyártók végül jelképes összegért cserébe szabadultak meg az eszközeiktől, viszont a szerződéseikben visszavásárlási záradékban jelezték szándékukat a majdani visszatérésre.

A francia Renault például egy rubelért adta el többségi részesedését az orosz Avtovazban, de hatéves visszavásárlási opcióval élt. A japán Nissan is hasonlóan járt el. Más területen tevékenykedő vállalatok is éltek a lehetőséggel: szimbolikus, mindössze egyeurós áron értékesítette hét sörfőzdéjét a Heineken, így elvileg bármikor visszatérhetnek.

A vádakra reagálva a cég korábban leállította az oroszországi reklámokat és beruházásokat. A Bloomberg szerint a Unilevernek négy gyára van az eurázsiai országban, ahol Cornetto és Carte D’Or fagyikat készítenek. A vállalat oroszországi eszközeit 600 millió euróra (231 milliárd forint) becsülik.