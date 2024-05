Akkora hiány van vasutasból Ausztriában, hogy Tunéziából kell importálni munkaerőt

Az ÖBB-nek jelenleg 45 000 alkalmazottja van, ám a munkaerőhiány miatt a vasúttársaságnak Európán túlra kell tekintenie – írja a Heute osztrák lap, amely szerint a mostani munkavállalók fele 2030-ig nyugdíjba megy, csak idén pedig 3500 új munkavállalót kell keresniük.

Az ÖBB 45 ezer embert foglalkoztat / Fotó: Shutterstock

A lap hivatkozik a Profil magazinra, amely megállapítja, hogy a szövetségi vasutak jelenleg a világ minden tájáról toboroznak munkaerőt ügynökségeken keresztül.

Az első 15 tunéziai már az ÖBB Postbus szerelőjeként és raktári technikusként dolgozik.

A jövőben „vasútspecifikus szakmákat”, például vonatkísérőket vagy mozdonyvezetőket és buszvezetőket is behoznak olyan országokból, mint Kolumbia, a Fülöp-szigetek vagy India.

Európai szintű pályázatot készítünk elő, amely hazai, de nemzetközi munkaerő-szolgáltatókat is megcéloz, akik Ausztriából, az EU-ból, de különböző harmadik országokból is tudnak munkaerőt biztosítani

– erősítette meg az ÖBB. Ráadásul a cég nyitott arra is, hogy olyan 18 éven felüli tanulókat is alkalmazzon, akik harmadik országból vándoroltak be. Martin Kocher (ÖVP) munkaügyi miniszter enyhítené a még meglévő adminisztratív korlátozásokat, mint monda „sok olyan emberrel is találkozni, akik az elmúlt években bevándoroltak, például szíriaiak vagy afgánok”.

Nem mindenki van elragadtat az ötlettől, Roman Hebenstreit, a Vida szakszervezet elnöke azt mondta, a munkaerő-közvetítő ügynökségeken keresztül történő munkaerőkeresést inkább Ausztriára és Európára kellene korlátozni. „Sok álláskereső van itt, akik megérdemelnek egy esélyt” – mondta az érdekképviseleti vezető, aki szerint épp emiatt nincs szükség nemzetközi toborzásra.