A gyenge jen pörgeti a japán exportot

A japán májusban 13,5 százalékkal bővült az előző év azonos hónapjához képest, meghaladva a 12,7 százalékos piaci várakozásokat. A szigetország kivitele már a hatodik egymást követő hónapban nőtt, továbbá az előző havi adat 2022 novembere óta a legnagyobb mértékű növekedésnek számít. Az a becslésekkel összhangban 9,5 százalékkal bővült éves összevetésben.

A jen gyengélkedése is érződik a megugró japán exportadatokban / Fotó: Shutterstock

Az Egyesült Államokba irányuló export 23,9 százalékkal emelkedett, míg a Kínába tartó szállítmányok 17,8 százalékkal nőttek. Az Európai Unióba irányuló kivitel viszont 10,1 százalékkal zsugorodott. Németországba 8,7 százalékkal, Oroszországba 21,8 százalékkal kevesebb japán árucikk érkezett.

Az autók exportja 13,6 százalékkal nőtt éves szinten, a félvezetők (24 százalék) és a csipgyártó berendezések (45,9 százalék) is jól fogytak. A külkereskedelmi mérleg hiánya 1,22 ezermilliárd jent ért el, ami közel 12 százalékos csökkenés az egy évvel korábbi 1380 milliárdos deficithez képest. A vártnál erősebb szállításokhoz főként az ország gyenge valutája járult hozzá, ami nagyban növelte az exportőrök bevételét.

Az export növekedése a legfontosabb piacokról érkező vegyes jelzések közepette következett be. Az adatok azt mutatták, hogy az amerikai kiskereskedelmi forgalom stagnált májusban, viszont az ipari termelés megugrott. Ugyanakkor a kínai kiskereskedelmi forgalom növekedése májusban még az ingatlanpiaci visszaesés elmélyülése ellenére is meghaladta a konszenzust, míg az európaiak továbbra sem fogyasztanak.

Miért gyenge a jen?

A jen a főbb devizák közül az egyik legrosszabbul teljesítő fizetőeszköz idén, az év eleje óta 10,5 százalékkal gyengült a dollárral szemben. Ez főként a japán és az amerikai kamatlábak közötti különbséggel magyarázható: a Fed 5,25–5,5 százalékos sávban tartja a rátát, míg a szigetország 0,1 százalékon. Ez a jelentős különbség az amerikai befektetéseknek, és a dollárnak kedvez.

A gyengébb jen általában segíti a japán nagyvállalatokat, mivel pörgeti az exportot. Sőt, az idegenforgalmára is jótékony hatással is lehet, ugyanis a turisták a nekik kedvezőbb árfolyam miatt több jenhez jutnak, amit aztán szívesebben költenek. Ellenben megdobja a költségeket a behozatal terén, a drágább energia- és az élelmiszerimport a fogyasztókat sújtja. Sőt, már a japán újrafegyverkezést is hátráltatja.