A laptopról a mobilra csábítanak a webshopok

Évek óta a vásárlás jövőjeként emlegetik a mobil-e-kereskedelmet, és az online üzletek száma is egyre nő. A webshopok mellett a szállodák és a légitársaságok is folyamatosan olyan mobiltelefonon használható alkalmazásokat fejlesztenek, amelyekkel az a céljuk, hogy minél több felhasználó figyelmét tudják megragadni. Gyakran kizárólag mobilon elérhető ajánlatokkal csábítanak vásárlásra, valamint a kiskereskedők is a telefonos vásárlásra ösztönöznék az embereket.

Fotó: Shutterstock

A vásárlók azonban a nagyobb és drágább vásárlásokat inkább a laptopjukon vagy az asztali számítógépen szeretik végrehajtani, többek között az eszközök nagyobb képernyői és a billentyűzet miatt.

A nagyobb képernyő megkönnyíti több lap megnyitását, és a weboldalak által kínált árak összehasonlítása is egyszerűbb sokszor, mint mobilon.

Ezenkívül könnyebben el tudják kerülni azt is, hogy véletlenül nem oda kattintanak, ahová eredetileg szerettek volna. Sokan egyetértenek abban is, hogy fizetéskor a bankkártya adatait könnyebb megadni, ha számítógép van előttük, és egyszerűbb egy repülőjegy-foglalás is, mint mobilon.

A mobil mellett szólnak a kényelmi szempontok

Mások azonban kényelmi szempontból a mobiljukat részesítik előnyben, hiszen a legtöbbször egyszerűbb hozzáférni, mint egy asztali géphez. A kényelmi tényező sok vállalatnál jól működik. A United Airlines szóvivője szerint 2023-ban az emberek 123 millió alkalommal vásároltak repülőjegyet a légitársaság mobilalkalmazásán, ami 23 százalékkal volt több, mint 2022-ben.

Azonban bármilyen egyszerűnek tűnik is a mobilos vásárlás, a felhasználóknak nem mindig jelent könnyebbséget egy asztali számítógéppel szemben. A mobiltelefonon nem mindig egyszerű bánni a végtelenített bejegyzésekkel a közösségi média hírfolyamában. Mégis, ha impulzusvásárlásról van szó, nagyobb százalékban tesszük ezt egy mobilon. Akik azonban tudatosan szeretnénk vásárolni, pont az impulzusvásárlás elkerülése miatt választják inkább a laptopjukat, ha például komolyabb vásárlásról van szó.

Annak érdekében, hogy minél több fogyasztót csábítsanak el a számítógépektől a mobiltelefonokhoz, egyre több vállalat bővíti a mobilkínálatát, hogy még egyszerűbbé tegyék a mobilos vásárlást.

Az olyan szolgáltatások, mint a Google Pay vagy az Apple Pay, automatikusan hozzáadják a számlázási és szállítási adatainkat a rendeléseinkhez, és a vásárlás alkalmával nem kell a hitelesítő adatainkat keresgélnünk. Ezek a laptopböngészőkben is elérhetők, de számos mobilalkalmazásban is kiválóan működnek – írja a The Wall Street Journal.