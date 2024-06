Autópálya: indul a turisztikai szezon, nézze meg, milyen díjakkal találkozhat Horvátországban és a régióban

Idén újabb szakasszal bővülhet a bosnyák A1-es

Sokan utaznak Magyarországról Bosznia-Hercegovinába és rajta keresztül a montenegrói tengerpartra is, viszont továbbra is lassan halad annak az E73-as európai korridornak az építése, amely később nagyban segítheti a dalmát tengerpartra, illetve a Montenegróba való eljutást (ennek a nemzetközi közlekedési folyosónak a hazai szakaszát képezi az M6-os autópálya). A bosnyák A1-es teljes hossza 338 kilométer, ebből eddig 93 kilométer készült el, illetve most is folyik a munka egyes szakaszokon.

Még mindig nincs hír a Mostartól délre épülő Pocitelj-híd és a hozzá kapcsolódó 11 kilométeres szakasz átadásáról, amit a Bosznia-hercegovinai Föderáció Autópályái Közvállalat (FbiH) tavasszal még a nyári turisztikai szezon előttre ígért.

Ez volt az a híd, amely ugyan gyönyörű látványt nyújt, de tavaly az átadás előtt pár hónappal repedéseket találtak rajta. Szerencsére azóta a kivitelező kijavította a hibákat.

Ami az árakat illeti,

a Svilaj–Odzak szakaszt 1,2,

a Szarajevó és Zenica közötti szakaszt 6,

míg a Szarajevó–Tarcin etapot 2,5 konvertibilis márka ellenében használhatjuk.

Ugyanakkor ennél is olcsóbban autózhatunk, ha a 20 százalék kedvezményre jogosító elektronikus autópálya-kártyát kiváltjuk (ennek ára 39 konvertibilis márka), amely lehetővé teszi a megállás nélküli automatikus fizetést is.

Montenegró egy nyúlfarknyi szakasszal rendelkezik

Montenegró csak pár éve rendelkezik autópályával, az A1-es autópálya Smokovaca és Mateseva közötti 42 kilométeres szakasza 2022-ben készült el, itt az útdíj 3,5 euró (1400 forint). Emellett díjköteles a Podgorica és Bar közötti 4,1 kilométeres Sozina alagút (2,5 euró), illetve a Kamenari és Lapetane között közlekedő komp (személygépkocsinként 5 euró).

Bulgária

A magyar turisták előszeretettel utaznak Bulgáriába is, ahol időalapú matricás rendszer van érvényben. Kuriózum a hétvégi matrica, amely 9 leva, de kapható havi, amely 27 levába kerül, illetve negyedéves matrica is, ez utóbbi 48 leva.