Büntetővámok: újabb nagyhatalom csatlakozhat a Kína elleni fronthoz

Kanada is csatlakozik a kínai elektromos autók meglóduló importjára büntetővámokkal reagáló Európai Unióhoz és Amerikához, az erről szóló jogszabályon már javában dolgoznak Ottawában – tudta meg a Bloomberg. Justin Trudeau kormányára egyre nagyobb nyomás nehezedik a vámkérdés rendezésére azóta, hogy májusban Joe Biden amerikai elnök kezdeményezésére négyszeresére, 102,5 százalékra emelték a kínai villanyautókra kivetett vámokat augusztus 1-jei hatállyal.

Justin Trudeau az olaszországi G7-csúcsra érkezik. A büntetővámok ügyében egyeztetett a partnereivel / Fotó: AFP

Brüsszel múlt szerdán 10–38 százalékos büntetővámmal próbálja kiegyenlíteni azt a jogtalanulul szerzett versenyelőnyt, amelyet a kínai autógyártók az állami támogatásoknak köszönhetően élveznek. Doug Ford, Ontario állam miniszterelnöke csütörtökön erős üzenetet küldött a szövetségi kormánynak, azt javasolva, hogy minimum az amerikai szintre emeljék a kínai villanyautók vámját.

Ha ezt nem tesszük meg sürgősen, azzal a kanadai munkahelyeket sodorjuk veszélybe

– hangoztatta Ford, aki csak névrokonságban áll a legendás amerikai autómárkát megalapító családdal. Úgy véli, az ellenőrizetlen munkakörülmények és „piszkos energia” használata a kínai autóiparban olyan előny, amit ki kell egyenlíteni, ha máshogy nem megy, akkor adminisztratív eszközökkel.

Büntetővámokkal a kínai dömping ellen

Ford nem a levegőbe beszélt, a kanadai statisztikai hivatal adatai szerint a 2022-es 100 millió kanadai dollárról 2023-ra huszonkétszeresére, 2,2 milliárd dollárra ugrott az import. Érdekesség, hogy ebben az amerikaiak is ludasak, hiszen megindult a Sanghajban alacsony költséggel gyártott Tesla Model 3 és Model Y behozatala, ez az előző évi ötszörösére nőtt.

Az előbbi modellt a kaliforniai Fremontban is gyártják, az utóbbit pedig Fremont mellett a texasi Austinban is, de az észak-amerikai kereslet kielégítéséhez a sanghaji importra is szükség van. Maga Justin Trudeau egyelőre nem foglalt állást a vámkérdésben, azt mondta, minden eshetőséget vizsgálnak, s erről a G7-ek múlt heti csúcsértekezletén is egyeztettek partnereikkel.

Tesla-összeszerelés a sanghaji Gigafactoryban. Kanadába is szállítanak tavalytól / Fotó: Xinhua via AFP

Katherine Cuplinskas, a pénzügyi tárca szóvivője azt mondta, hogy a kanadai ipar és a munkahelyek védelme elsődleges szempont, ugyanakkor az ország elkötelezett híve a szabadkereskedelemnek is, azaz az ebben feszülő ellentétben kell valamilyen kompromisszumos megoldást találniuk.

A kanadai autóipar eközben lándzsát tört a vámemelés mellett,

képviselői hangsúlyozzák, nem tehetik meg, hogy az amerikaitól eltérő vámkörnyezetben dolgozzanak, a két ország között ugyanis rendkívül szoros a kapcsolat az autógyártásban és az ellátási láncban egyaránt. A kanadai autóipar első számú exportpiaca az Egyesült Államok. Az amerikai–kanadai–mexikói vámszövetség közelgő újratárgyalásán is napirenden lesz a kínai elektromos autók ügye.