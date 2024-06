Foci-Eb 2024: ebben a rangsorban Csehország a bajnok, a magyarok csak tizenkettedikek

„Az egy főre eső sörfogyasztásban évek óta Csehország a bajnok, 2022-ben egy cseh lakos 136 liter sört ivott meg. A második helyen az osztrákok állnak 102 literrel, míg a dobogó harmadik fokára a lengyelek kerültek 93 liter fejenkénti fogyasztással. Európa legnagyobb sörfőző nemzete, a német éppenhogy lemarad a dobogóról 92 liter per fő fogyasztással, Magyarország pedig a 12. a kontinensen 68 literrel” – mondta a Világgazdaságnak Kántor Sándor, a Magyar Sörgyártók Szövetségének igazgatója, akit a közelgő labdarúgó-Európa-bajnokság kapcsán keresett meg lapunk.

Foci-Eb 2024: Németország verhetetlen sörtermelésben / Fotó: Getty Images

Foci-Eb 2024: a németek hazai pályán verhetetlenek – sörtermelésben

Ahogy arra a szakember rámutatott, a nagyobb sportesemények – mint például a foci-Eb – vagy más rendezvények az adott időszakban ugyan megnövelik a fogyasztást, de ennek mértéke és hatása az éves forgalomban elenyésző. Szerinte ezek az események inkább a megerősítésben játszanak nagy szerepet, mert ilyenkor még erősebben fordul a figyelem a népszerű, jól ismert márkák, illetve az aktuális újdonságok felé.

Hozzátette:

a kontinensviadalnak otthont Németország sörtermelése egyedülállóan magas (87,8 millió hektoliter), míg

a második helyen Spanyolország áll 41,1 millió hektoliterrel,

Lengyelország pedig a harmadik 37,8 millió hektoliterrel.

Kántor Sándor rámutatott a szintén Eb-résztvevő Belgium szembetűnő helyzetére, amely miután 23,3 millió hektoliterrel a termelési ranglistán az ötödik pozíciót foglalja el, de exportteljesítményével a rangsor első helyén áll Európában. „Termelésük 70 százalékát, vagyis 16,4 millió hektoliter sört exportáltak 2022-ben.”

A Magyar Sörgyártók Szövetségének igazgatója azzal folytatta, hogy globálisan és Magyarországon is az elmúlt évek technológiai fejlődése, valamint a fogyasztói igények változásai határozzák meg az iparági folyamatokat. „Ez teret nyitott a gyártók kísérletező kedvének is, ami teljesen új termékek megjelenését is magával hozta, de olyan forradalmi jellegű változásokhoz is vezethetnek, amelyek újradefiniálhatják a sör fogalmát és jövőjét” – állapította meg.

Kántor Sándor úgy véli, a 2024-ben tapasztalható legerősebb trend a tudatosabb hozzáállás az alkoholfogyasztáshoz, amit a csökkenő alkoholtartalom és a magasabb minőség iránti igény jellemez világszerte. Erre a keresletre jelenik meg válaszként az alkoholmentes sörök legújabb generációja, amely egyszerre kínál az alkoholos márkához hasonló ízélményt és magasabb minőséget, köszönhetően az elmúlt évek technológiai áttöréseinek. Emellett sokféle új egzotikus ízesítéssel találkozhatunk az alkoholmentes kategóriában, az utóbbiban megjelentek olyan termékek is, mint például a hopszóda. Kiemelte:

„Az alkoholtartalmú szegmensben a fogyasztók szívesen próbálnak ki új termékeket, sörkoktélt vagy sörfröccsöt, de a fő trend itt is az alkoholtartalom csökkenése

és a teljes forgalom 90 százalékát adó legnagyobb termékcsoport, a lager sör globális és hazai egyeduralma.”

Minél tovább jut Magyarország az Eb-n, annál több sört fogyasztanak majd a magyar szurkolók / Fotó: AFP

Alkoholfogyasztás: az ezredforduló óta 20 százalékkal kevesebbet iszunk

A szakértő többek között arról is beszélt, hogy a csökkenő alkoholtartalom iránti igényt tükrözi, hogy a fiatal felnőtt generáció fontosnak tartja a társasági élményeket, összejöveteleket, de ezt kevesebb alkohol fogyasztása mellett szeretné immár élvezni. Kutatási adatok szerint

egy mai fiatal felnőtt 20 százalékkal kevesebb alkoholt fogyaszt, mint kortársa az ezredforduló tájékán.

A globális trendek közül Kántor Sándor szerint meg kell még említeni a helyi, kézműves termékek erősödő karakterét, a terroirsörök megjelenését. Ennek oka az a felismerés, hogy sok gyártó közül csak akkor tud egy kisüzem kitűnni, ha saját tájegységének gasztrokultúráját, agronómiai jellegzetességeit jeleníti meg a termékében. Így kerülnek előtérbe a borélesztővel előállított, a helyi gyümölcsökkel készült vagy a rozésörök, amelyek a helyi borok, illetve a helyben főzött sörök házasításai, és külföldön rendkívül népszerű nyári italok.