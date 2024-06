Itt a friss jelentés: Bulgária egyre közelebb került az euróhoz, de hol tart Magyarország?

Mik azok a maastrichti kritériumok? A maastrichti szerződés készítette elő az egységes európai pénznemhez, az euróhoz vezető utat. A szerződésben az Európai Központi Bank és a Központi Bankok Európai Rendszere megalapításáról és ezek céljairól is rendelkeztek. Az EKB elsődleges célja az árstabilitás fenntartása, vagyis az euró értékének megőrzése. A szerződés az euró gyakorlati működési szabályait is kialakította, például azt, hogy mit kell tenniük az euroövezethez csatlakozni kívánó országoknak. A maastrichti kritériumokként vagy konvergenciakritériumokként is emlegetett szabályok arra szolgálnak, hogy az euróövezet-beli árstabilitás akkor is fennmaradjon, amikor további országok veszik át a közös valutát. A négy legfőbb feltétel az árstabilitás, a rendezett államháztartás, az árfolyam-stabilitás és a hosszú távú kamatlábak konvergenciája.