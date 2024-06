A kínai elektromosautó-ipar atyja elmondta, hogyan lehetne elkerülni a vámháborút

A kínai elektromosautó-ipar atyjának tartott egykori miniszter, Van Kang szerint Európának és Kínának újra a tárgyalóasztalhoz kellene ülnie egy beruházási megállapodás érdekében.

A kínai elektromos autók letarolták a világpiacot, Európa vámokkal védekezne / Fotó: AFP

Az EU-ban sincs egyetértés a vámokról

A tudományos és technikai tárcát 2007 és 2018 között vezető Van szerint ideje mérsékelni a kereskedelmi feszültséget, melynek keretében az Európai Unió akár 48 százalékos vámok kivetését tervezi az elektromos járművekre. Van szerint azonban ezek

a vámok politikailag motiváltak, és azokat nem is támogatja mindegyik ország.

A volt miniszter elmondta, hogy Kína már most is része a világpiacnak, így nem lesz konszenzus a kereskedelmi korlátok felállításában. A Világgazdasági Fórum nyári Davos-rendezvényén, a kínai Dalianban Van felhívta a figyelmet arra, hogy több uniós ország is ellenzi ezeket a lépéseket.

A vámok életbe lépésének megelőzésén vagy azok felpuhításán dolgozik például Németország is, és Robert Habeck gazdasági miniszter a múlt héten Pekingben tárgyalt – idézi fel a Bloomberg. A német ellenkezés hátterében az is állhat, hogy a kínai válaszcsapás különösen érzékenyen érinthet olyan német autógyártókat, mint a BMW és a Volkswagen. Peking ráadásul utalt is arra, hogy 25 százalékra emelheti a vámot a nagy motorral ellátott autók körében. A kínai kereskedelmi minisztérium pedig a konyak és a sertéshús kapcsán jelentett be dömpingellenes vizsgálatot.

Van szerint az európai vámok nemcsak politikailag motiváltak, de értelmetlenek is, különösen, ha azok a technológiai innováció ellen irányulnak. Ezért a legfontosabb a tárgyalások folytatása.

A beruházások jelenthetik a gyógyírt

A volt miniszter szerint az európai pánikot részben az okozza, hogy a kínai exporttal nem tartottak lépést a külföldi beruházások, ezért is lenne fontos visszatérni a tárgyalásokhoz az átfogó beruházási megállapodásról.

A megállapodás ratifikációját az Európai Parlament 2021-ben fagyasztotta be, miután Kína válaszcsapással élt a hszincsiangi emberijog-sértések miatt kivetett nyugati szankciók után.