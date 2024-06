Idén inkább otthon maradnak a kínai turisták

A kínai turisták bepótolják idén nyáron a koronavírus-járvány miatt elvesztegetett éveket, az előrejelzések szerint most először többet fognak nyaralásra költeni, mint a pandémia előtt, ami kulcsfontosságú a turisztikai ágazat talpra állása szempontjából.

A kínai turisták találnak bőven látnivalót odahaza / Fotó: AFP

Az előrejelzések szerint 1800 milliárd jüant fordítanak az idén külföldi utazásokra – ez 10 százalékkal több, mint a 2019-es. (Egy jüan 49,8 forint.) Az Oxford Economics becslése szerint ennél sokkal nagyobb összeget,

rekordot jelentő 6790 milliárd jüant pumpálhatnak majd a hazai gazdaságba

azok, akik inkább az országban maradnak.

Az utóbbiaknak különösen népszerű célpontjaik a helyi finomságokról, például fűszeres utcai ételekről híres helyek és olyan „kisebb” városok, mint az alig 2,6 millió lakosú Jangcsou, a 6,5 milliós Lojang vagy a kétmilliós Kujlin, ahol a leggyorsabb ütemben nőttek a foglalások az ötnapos május eleji ünnep alatt.

Várják vissza őket az egész világon

A kínai látogatók jelentik a globális turisztikai ipar hajtóerejét, sok országban alig várják, hogy visszatérjenek és költsenek, ezen a téren ugyanis túlszárnyalnak minden más nációt, még az amerikaiakat is. A pandémia előtti utolsó teljes évben, 2019-ben 170 millió utazás alkalmával majdnem 1700 milliárd jüant hagytak külföldön – ez a globális költések 14 százaléka volt az Utazási és Turisztikai Világtanács (World Travel and Tourism Council – WTTC) adatai szerint.

Nanking ősi városfala is tömegével vonzza a hazai turistákat / Fotó: Shutterstock

A vízumszerzési nehézségek és a nemzetközi repülőjegyek drágulása miatt azonban a korlátozások feloldása után is inkább maradtak az országhatárokon belül. Ennek köszönhetően az idén várhatóan 11 százalékkal többet költenek majd otthoni pihenésekre, mint 2019-ben.

Nem jönnek a külföldi turisták

Eközben a külföldi turisták egyelőre nem tértek vissza a remélt tömegben Kínába. A Bloomberg összeállítása szerint az idén várhatóan csak 715 milliárd jüant költenek majd az országban, ami negyedével alacsonyabb a 2019-esnél. A portál ezzel kapcsolatban emlékeztetett, hogy a nagy gazdaságok közül Kína az utolsók között nyitott a járvány után, és egyelőre nem állt vissza a régi szintre a nemzetközi légi közlekedés.

A vendégek visszacsábítása érdekében Peking a közelmúltban tovább enyhített a szabályokon, vízummentessé tette a látogatást a thaiföldiek, a malajziaiak, a szingapúriak, valamint több európai ország állampolgárai, köztük a magyarok számára is. Tavaly július óta 11 ország számára vezettek be könnyítéseket.

Egyelőre azonban kevés sikerrel: a pekingi statisztikai hivatal adatai szerint

tavaly 82 millió külföldi turista látogatott az országba

– a 2019-es szintnek ez csupán az 56 százaléka.

Ha nem számítjuk a hongkongiakat és a makaóiakat, akkor csak 13,8 millió vendég érkezett, 57 százalékkal kevesebb a pandémia előttinél.

A belföldi turizmus idén rekordösszeggel járulhat hozzá a kínai gazdasághoz / Fotó: AFP

A gazdagabbak otthon maradnak

A kínaiakra visszatérve, a Morgan Stanley szerint a világ második legnagyobb gazdaságában a gyengélkedés ellenére az utazás az egyik erősebb fogyasztási kategória. Az idegenforgalmi és utazási ágazat az idén 80 millió munkahelyet tart fenn, ami mintegy 2 százalékkal kevesebb, mint 2019-ben.

A tavaly külföldön járt, magas jövedelmű kínai családok közül az idén csak 14 százalék tervez ismét határon túli utazást az Oliver Wyman tanácsadó áprilisban végzett felmérése szerint. (Ez a havi 30 ezer jüannál – másfél millió forintnál – magasabb bevételű háztartásokat jelenti.)

Az ok a bőséges hazai turisztikai kínálat és a „túlságosan drága” nemzetközi utazás. A cég szerint az országon belül egy átlagos utazás nem kerül többe személyenként ezer jüannál (ötvenezer forint), míg ez az összeg a több ezer jüant is eléri, ha valaki akár csak Hongkongba látogat, távolabbi úti célokról már nem is beszélve.

A déli Kuanghszi tartományba például, ahol a híres kujlini mészkőhegyek találhatók, a turisztikai bevételek az év első három hónapjában a tavalyihoz képest 24 százalékkal, 258 milliárd jüanra ugrottak. Nankingban január és március között majdnem 1,3 millió turistát fogadtak, a látogatásukból származó bevétel a helyi sajtó szerint elérte a 19,2 millió jüant – a 2019-esnek a dupláját.