Kitiltották a turistákat Capri szigetéről vízhiány miatt

Az olaszországi Capri-sziget hatóságai vízhiányra hívatkozva, szombaton megtiltották a turisták kiszállását a szárazföldre – írja az AFP. Capri szigetének polgármestere, Paolo Falco reggel hirdette ki a tilalmat, így több, a dél-olaszországi Nápoly partjainál fekvő szigetre tartó komp visszafordulásra kényszerült.

Capri-sziget polgármestere vízhiány miatt tiltotta ki a turistákat Fotó: AFP

Amikor elrendelte a tilalmat, Falco "valódi vészhelyzetre" figyelmeztetett, és azt mondta, hogy bár pénteken még volt némi víz a szigeten, a tározók "hamarosan ki fognak ürülni".

Da stamattina possono sbarcare sull'isola di Capri solo i residenti, ma non i turisti. Lo stabilisce un'ordinanza urgente emanata dal sindaco Paolo Falco, a causa del guasto della condotta idrica che rifornisce l'isola.#capri #emergenza #acqua pic.twitter.com/b4bYzyB2BW — Repubblica (@repubblica) June 22, 2024

A vészhelyzetet súlyosbíthatja, hogy turisták ezrei érkeznek nap mint nap Caprira

- mondta.

Háztartásonként 25 liter ivóvizet kaphatnak a lakók egy víztartályból – mondta. A sziget vízszolgáltató vállalata csütörtökön közölte, hogy műszaki probléma lépett fel a szárazföldön, és bár azóta megoldódott, Capri ellátási problémái továbbra is fennállnak. A lakosokat nem érintő tilalom további intézkedésig érvényben marad – közölte a tisztségviselő.

Capri è senz'acqua da due giorni per un guasto alla rete idrica sulla terraferma. Il sindaco ha vietato lo sbarco dei turisti: "La situazione igienico sanitaria è esplosiva". Caos e disagi nei porti di partenza pic.twitter.com/Gyy7QSr6rt — Tg3 (@Tg3web) June 22, 2024

A Világgazdaság korábban beszámolt arról, hogy egy másik népszerű helyről is kitiltani készülnek a turistákaat. Évente majdnem 800 ezer turista látogat el a „spanyol Mikonosznak” is nevezett Binibeca Vell faluba a Baleár-szigeteken, ami egyszerűen már túl sok a helyiek számára. Nem is csoda, hiszen mindössze kétszázan élnek ott.

A probléma természetesen nem csupán Binibeca Vellt érinti, hiszen tavaly rekordot jelentő 17,8 millió turista érkezett az 1,2 millió lakosú Baleár-szigetekre. Az idén pedig az előrejelzések szerint újabb csúcsot döntöttek. Idén tömegek vonultak utcára, hogy tiltaakozzanak a turistaáradat ellen.