Le Pen még nagyobb győzelmet arathat, mint az EP-választáson

Marine Le Pen pártjának hatalomra kerülése és gazdasági programjának megvalósítása olyan adósságválságba dönti Franciaországot, mint két éve az Egyesült Királyságot Liz Truss brit kormányfő költségvetése – figyelmeztetett Bruno Le Maire pénzügyminiszter.

Bruno Le Maire szerint a radikális jobboldal győzelme adósságválságba dönti Franciaországot/ Fotó: Hans Lucas via AFP

A radikális jobboldali pártvezető még korábban ígérte meg egyebek között az áfa és a csökkentését, ami Le Maire szerint több százmilliárd eurós veszteséget okozna. „Lehetséges egy Liz Truss-féle forgatókönyv” – jelentette ki egy észak-franciaországi rendezvényen a volt brit kormányfő rövid, ám annál sikertelenebb hivatali idejére utalva, amely pénzügyi válsághoz, a brit államkötvények pánikszerű eladásához vezetett.

Azt még nem lehet pontosan tudni, hogy a Nemzeti Tömörülés milyen gazdasági programmal kampányol majd az előrehozott választáson, de a legfrissebb felmérések szerint az első fordulóban az európai parlamentihez hasonló sikert arathat,

megszerezheti a szavazatok 35 százalékát.

Emmanuel Macron pártja 18 százalékra számíthat, ha szövetséget kötnek egymással a baloldali pártok, és csak 16 százalékra, ha egyedül indul. A közös baloldali listára a franciák 25 százaléka szavazhat – derült ki az Ifop-Fiducial közvélemény-kutatásából, amelyet hétfőn és kedden végeztek 1089 ember megkérdezésével, és amelyet a Sud Radio internetes oldala ismertetett.

Aggódik a jegybank elnöke is

A francia részvények értéke folyamatosan esik, mióta Macron bejelentette a választások kiírását, az irányadó CAC 40 index a hét első két napján 2,7 százalékkal gyengült – emlékeztetett tudósításában a Bloomberg. A tízéves francia kötvények hozama 10 bázisponttal ugrott meg.

Marine Le Pen pártja a szavazatok 35 százalékára számíthat / Fotó: AFP

Francois Villeroy de Galhau, a Banque de France elnöke, az Európai Központi Bank kormányzótanácsának tagja is aggódik, mivel Párizsra egyébként is nagy nyomás nehezedik a hitelminősítők, a Nemzetközi Valutaalap és a hazai felügyeletek részéről is, hogy csökkentse a felduzzadt államháztartási hiányt, és hozza nyilvánosságra, milyen megszorításokat tervez az idén és jövőre.

Ezek a kiadáscsökkentések azonban most kétségessé váltak, ezért szólalt meg a jegybank elnöke.

Fontosnak tartom, hogy bármi is legyen a szavazás eredménye, Franciaország gyorsan tisztázza a gazdasági és különösen a költségvetési stratégiáját

– nyilatkozta a Radio Classique-nak.

Emlékeztetett, hogy a jegybank hét elején kiadott prognózisa szerint az a jövő év elejétől 2 százalék alá csökken, és 2025-ben már 1,7 százalékos lehet, a növekedési kilátásokat azonban 1,5 százalékról 1,2 százalékra vágta vissza 2025-re, míg az ideit 0,8 százalékon hagyta.

„A jegybanknak nem dolga kommentálni a kormány politikáját, vagy spekulálni, de már a törvényhozás feloszlatásának bejelentése előtt is megmondtuk, hogy azt előrejelzéseinket nagy kockázatok fenyegetik” – idézte a Reuters Villeroy-t.

Zuhannak a részvények, mióta Macron elnök kiírta a választást / Fotó: AFP

Bardella lehet az új francia kormányfő

Ha a radikális jobb nyer a kétfordulós választáson, akkor várhatóan a mindössze 28 éves Jordan Bardella, a Nemzeti Tömörülés elnöke lesz az új kormányfő.

A Figaro Magazine megkérdezte Macrontól, mit fog tenni, ha Le Pen pártja nyer, és aztán lemondásra szólítja fel őt. „Nem a Nemzeti Tömörülés írja az alkotmányt, és határozza meg annak szellemét. Az intézmények szerepe világos, ahogyan az elnöké is, bármi legyen az eredmény. Ez számomra sérthetetlen” – felelte. Macron kijelentette, hogy a választások után kinevez egy miniszterelnököt, ahogyan azt az alkotmány előírja, de szerinte ez nem jelenti azt, hogy az irányítást az előretörő jobbra bízzák.