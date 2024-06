Lengyelország igazságtalannak érzi az EU eljárását

Az Európai Bizottság újra aktiválná azt a 2020–2023 között, a Covid-járvány miatt felfüggesztett szabályozást, hogy a bruttó hazai termék arányában 3 százalékot meghaladó költségvetési hiány felett eljárást kezdeményezzen a tagállamok ellen. Az eladósodó országoknak a túlzottdeficit-eljárás keretében intézkedéseket kell tenniük a hiány csökkentésére.

Andrzej Domanski pénzügyminiszter szerint a lengyel költségvetési hiány a védelmi kiadásokból fakad / Fotó: Thierry Monasse / Getty Images

„Állítjuk, hogy a hiánytúllépés nagymértékben a védelmi kiadásokból adódik” – magyarázta szerdán Andrzej Domanski lengyel pénzügyminiszter a Polsat Newsnak, majd hozzátette, hogy a katonai ráfordításaik a legmagasabbak között vannak a NATO-országok körében, ezért nem szabadna alkalmazni az eljárást Lengyelországgal szemben.

Míg a NATO-tagállamok közül alig néhány teljesíti a 2 százalékos GDP-arányos védelmi költést, Lengyelország a kötelező minimum dupláját költi erre a célra 2022 óta. Ez minden bizonnyal megjelenik a tavalyi 5,1 százalékos költségvetési hiányban is. Az Európai Unióban megengedett 3 százalékos hiányt a lengyelen kívül tizenegy másik uniós tagország is átlépte 2023-ban, köztük Magyarország is – emlékeztetett a Reuters.